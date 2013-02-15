به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری در خطبههای نماز جمعه این هفته بوشهر اظهار داشت: حضور گسترده ملت ایران در راهپیمائی 22 بهمنماه بار دیگر بصیرت، ولایت مداری، شناخت دقیق صحنههای سرنوشت ساز، حضور بهموقع، و استکبار ستیزی مردم ایران را به نمایش گذاشت.
وی این حضور گسترده را افتخاری دیگر برای نظام و انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و بیان داشت: این حضور حماسی دوستان انقلاب را خوشحال و دشمنان را ناامید کرد.
امام جمعه بوشهر به فشارهای دشمنان در بخشهای مختلف و بهویژه در بعد اقتصادی برای دور کردن مردم ایران از صحنههای دفاع از نظام و انقلاب اشاره کرد و افزود: مردم ولایتمدار ایران اسلامی با عمقنگری و بصیرت و ولایتمداری نشان دادند که تا پای جان در کنار انقلاب و ولایت ایستادهاند.
وی با اشاره به عمق ولایتمداری مردم، تلاشهای دشمنان را بیفایده عنوان کرد و یاداور شد: آمریکا و دشمنان هیچگاه نمیتوانند این مردم را از انقلاب و رهبری جدا کنند.
آیتالله صفاییبوشهری اضافه کرد: هر چند برخی کمبودها و برخی کاستیها بر اثر تلاش دشمنان و سوء مدیریتها وجود دارد ولی مردم با نگاه ولایی در مسیر ولایت حرکت کرده و گوش به فرمان رهبر هستند و نمیتواند مردم را از اصل انقلاب، امام، رهبر، شهدا و نظام جدا کند.
صدای شکستن ابهت آمریکا به گوش میرسد
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: مردم با نگاه ولایی چون کوهی استوار از نظام دفاع میکنند و صدای شکستن ابهت آمریکا به گوش میرسد.
وی به افتتاح چند طرح عمرانی با حضور رئیس جمهور در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: روستاها باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرند تا شاهد کاهش مهاجرتها از روستاها به سمت شهرها و همچنین ماندگاری بیشتر روستائیان باشیم.
امام جمعه بوشهر روستاها را مهد استعدادها و توانمندیها توصیف کرد و با قدردانی از کسانی که در افتتاح طرحهای روستایی مشارکت کردهاند، خاطرنشان ساخت: باید به خوبی به این تواناییها توجه و از این استعدادها استفاده شود.
آیت الله صفاییبوشهری در ادامه به رزمایش الی بیتالمقدس اشاره کرد و اذعان داشت: بخشی از اقتدار نظام اسلامی ایران در این نمایش به نمایش گذاشته شد که باید از دستاندرکاران آن تقدیر کنیم.
وی ادامه داد: نیروهای شرکت کننده در این رزمایش نشان دادند که اگر متجاوزی بخواهد به ایران اسلامی حمله کند، خلیج فارس گورستانشان خواهد بود و با اولین عملیات نظامی قطعا دشمن شکست خواهد خورد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: رزمایش الی بیت المقدس نشان از آمادگی دفاعی و نظامی نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه و بسیج و نیروی انتظامی بود و با اتحاد و انسجام یک شکوه دیگری آفریدند.
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