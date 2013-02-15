29 بهمن بار دیگر چهره دژخیمان پهلوی و جنایتهایشان برای همه آشكار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم سلامتی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه ای با اشاره به فرارسیدن 29 بهمن قیام مردم تبریز اظهارداشت: روز 29 بهمن كه بعد از قیام مردم قم رخ داد بیانگر روحیه شهادت طلبی و انقلابی مردم بود.



وی با بیان اینکه قیام مردم تبریز كه در پی حادثه قم رخ داد بیانگر شجاعت و هوشیاری مردم بود افزود: در این روز مردم تبریز به دعوت علما و بخصوص آیت اله قاضی طباطبایی در جلوی مسجد قزللر تبریز اجتماع كردند كه با به شهادت رسیدن یكی از جوانان این شهر قیام آنان وسعت گرفت.



حجت الاسلام سلامتی با اشاره به مناسبت ولادت امام حسن عسگری (ع) نیز گفت: این امام بزرگوار جزو معدود امامانی بود كه بخش بسیاری از عمر مباركشان در حصر گذشت.



وی ادامه داد: امام حسن عسگری (ع) در دوران زندگی خود با شش خلیفه عباسی همدوره بوده است و در دوران وی هرج و مرج و رذایل اخلاقی در حد وسیعی گسترش یافته بود و از علتهای محدودیتهای این امام مخالفتهای وی با هرج و مرج ها و بی بند و باریها و علت دیگر تولد امام زمان (عج) بود كه بر حساسیت حوادث و مراقبتها از وی می افزود.



امام جمعه موقت ارومیه گفت: امروز به لطف خداوند متعال ما در دوره و عصری زندگی می كینم كه همه انتظار داشتند تا در این دوره زندگی كرده و از توفیقات حجت خدا بر مردم بهره مند شوند هرچند بنا به برخی علل امروز این توفیق از ما سلب شده است و ما نمی توانیم حجت خدا بر زمین را مشاهده كنیم ولی عنایات امام عصر(عج) از ما دریغ نمی شود.



وی با اشاره به فرا رسیدن شهادت حضرت معصومه (س) نیز یاد آور شد: این حضرت و وجود مقبره وی در قم برای ملت ایران نعمت بزرگی است چنانكه امام رضا (ع) فرموده اند هر كس وی را در قم زیارت كند انگار مرا زیارت كرده است.