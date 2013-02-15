بانکها کارخانه ها را تعطیل کردند/ گناهان سنگین مانع نزول باران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه هاي نماز جمعه این هفته شیراز ضمن تقدیر از ملت با بصیرت ایران اسلامی برای حضور شکوهمند در راهپیمایی 22 بهمن امسال اظهار داشت: راهپیمایی امسال را به مردم تبریک میگوییم چرا که مردم با وجود گرفتاری در مشکلات سیاسی،اقتصادی، امنیتی، روانی، اخلاقی و... بر خود پیروز و به عنوان نهاد ایستادگی در برابر همه مشکلات در 22 بهمن به صحنه آمدند.



وی حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را دارای چند پیام به دشمنان دانست و ادامه داد: راهپیمایی به دشمنان نشان داد که با وجود همه تلاش ها و تحریمها برای ایستادگی مردم در مقابل نظام نقشه آنها از بین رفت و مردم به خوبی در مقابل دشمنان ایستادگی کردند.

آیت الله ایمانی زیر بار نرفتن مردم برای مذاکره ناعادلانه را پیام دوم حضور دانست و ابراز داشت: دشمنان مذاکره را در شرایطی نامساوی و بدون حسن نیت اعلام می کنند و هر زمان در خاورمیانه دچار مشکل می شوند به دنبال مذاکره می آیند در حالی که مذاکره گرگ و میش معنایی ندارد.

امام جمعه شیراز اضافه کرد: مردم به استکبار در این راهپیمایی گفتند که استکبار از چند قرن پیش تا امروز به جنگ با اسلام پرداخت و حقوق بشر ،انرژی هسته ایی و.. برای ازبین بردن اسلام است و مردم در راهپیمایی گفتن که برای اسلام ،قران و مکتب به میدان آمدند.

هیچکدام از مسئولین در عرض رهبری نیستند

وی دفاع از اسلام و لبیک به رهبری را پیام دیگر راهپیمایی بیان داشت و افزود:همه بدانند مردم با همه قومیت ها، نژادها، اختلاف گرایشها رهبر را از جان دل دوست دارند و برای لبیک به رهبر به صحنه آمدند و خواهند آمد.

آیت الله ایمانی عنوان کرد:پیام دیگر راهپیمایی اینست که مسئولین هرکه هستند ارزش و اعتبارشان در امتداد مقبولیت رهبری است و هیچکدام در عرض رهبری نیستند .

امام جمعه شیراز اضافه کرد: ارزش شما در جامعه اسلامی زمانی است که به عنوان مقلد رهبرید و در صورت اطاعت نکردن از انقلاب مردم همانند گذشته افرادی را که مقابل رهبری بایستند را از سر راه برمی دارند.

مسئولین با برنامه ریزی کارها را دنبال کنند

وی در ادامه با انتقاد از شرایط اقتصادی گفت: مسئولین چرا با برنامه ریزی کارها را دنبال نمی کنند .

آیت الله ایمانی عنوان کرد: جمع کردن نقدینگی در دست مردم فقط در صورت خرج کردن آن در راه تولید ارزش دارد نه اینکه نقدینگی را جمع و وارد سیستم معیوب بازرگانی کنیم.

امام جمعه شیراز اضافه کرد:گرایش عمده بانکها به سمت بازرگانی نه تولید است و جمع شدن نقدینگی در بانکها و خرج نکردن آن در راه تولید باعث از بین رفتن کارخانه ها میشود.

وی تصریح کرد: پول های جمع شده در تولید به کار برده نمی شود و این روش چه نوع جمع کردن نقدینگی است و مسئولین باید با برنامه بیشتری این موضوع را بررسی کنند چرا که وظیفه مسئولین خدمت به مردم است.

گناهان سنگین مانع نزول باران

آیت الله ایمانی در خطبه اول نماز جمعه با اشاره به آسیب های اقتصادی گناه در جامعه گفت: مسئله گناهان سنگین و بزرگ مانع نزول باران به روی زمین می کند.

امام جمعه شیراز ادامه داد: نارسایی باران و مشکلات ایجادی اگرچه در ظاهر علل طبیعی و مادی دارد اما قدرتی در عالم این موضوع را دنبال می کنند همانطور که در روایت و آیات به پیوند میان باران و گناه اشاره شده است.

وی یادآور شد: خدای متعال اگر گناهی از بندگان سربزند باران را جابه جا می کند تا برای مردم خیر کمتری داشته باشدو یا باران را در زمان غیرمناسب نازل می کند.



گفتن آنچه که باید پشت پرده نگه داشته شود گناه است

آیت الله ایمانی با اشاره به بزرگترین گناه عنوان کرد: قضاوت ناعادلانه در عرصه حکومت چه در حق مردم چه در بین خود مسئولین ،گواهی شهادت بدون دلیل از گناهان اثر گذار است.

وی اضافه کرد: گفتن آنچه که باید پشت پرده نگه داشته شود و یا نگفتن آنچه که باید علنی شود و مخفی نگه داشتن آن گناه است و مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می کند و اولین اثر این گناه ها بر معیشت انسانی است.