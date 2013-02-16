سفر زرداری به ایران تا دوماه آینده / فاز دوم هدفمندی یارانه ها انفجار تورمی به دنبال دارد

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمند یارانه ها گفت: هدفمندی کار خوبی بود که شروع شد اما بعد از مدتی به دلیل بی تدبیری تورم در کشور بالا رفت و قطعا پرداخت یارانه در فاز دوم یک انفجار تورمی است.

وی افزود: پیشنهاد مجلس این است که فاز دوم فعلا اجرا نشود تا به ثبات اقتصادی در کشور برسیم و یا اینکه اگر اصرار بر اجرای فاز دوم است کمک به صورت غیر مستقیم باشد و از طریق ارائه سبد کالا و یا پرداخت یارانه به برق و گاز و آب باشد که اثر تورمی نداشته باشد.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس که اخیرا همراه با رئیس مجلس به پاکستان سفر کرده در رابطه با این سفر و دیدار لاریجانی با رئیس جمهور این کشور گفت: اقای زرداری در این جلسه گفت که الگوی ما برای عبور از مشکلات امام حسین و حضرت زینب است.

وی در رابطه با زمان سفر زرداری به تهران نیز گفت: زرداری اعلام کرد قبل از انتخابات این کشور که دو ماه دیگر خواهد بود به ایران سفر خواهد کرد.

این نماینده در رابطه با خط لوله صلح اظهار داشت: زرداری اصرار داشت زودتر بحث گاز نهایی شود و بر این اساس میتوان گفت که پاکستان در برابر فشار های امریکا مقاومت کرده است.

وی ادامه داد: لاریجانی پیشنهاد کرد یک نماینده برای پیگیری خط لوله صلح تعیین شود که گویا زرداری معاون وزیر دارایی این کشور را برای پیگیری تعیین کرده است.



