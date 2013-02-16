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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۴۰

خجسته در گفتگو با مهر:

سفر زرداری به ایران تا دوماه آینده / فاز دوم هدفمندی یارانه ها انفجار تورمی به دنبال دارد

سفر زرداری به ایران تا دوماه آینده / فاز دوم هدفمندی یارانه ها انفجار تورمی به دنبال دارد

یک نماینده مجلس با اشاره به سفر اخیر رئیس مجلس به پاکستان گفت: رئیس جمهور پاکستان اعلام کرد که تا دو ماه آینده برای دیدار با رهبر انقلاب به تهران سفر می کند.

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمند یارانه ها گفت: هدفمندی کار خوبی بود که شروع شد اما بعد از مدتی به دلیل بی تدبیری تورم در کشور بالا رفت و قطعا پرداخت یارانه در فاز دوم یک انفجار تورمی است.

وی افزود: پیشنهاد مجلس این است که فاز دوم فعلا اجرا نشود تا به ثبات اقتصادی در کشور برسیم و یا اینکه اگر اصرار بر اجرای فاز دوم است کمک به صورت غیر مستقیم باشد و از طریق ارائه سبد کالا و یا پرداخت یارانه به برق و گاز و آب باشد که اثر تورمی نداشته باشد.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس که اخیرا همراه با رئیس مجلس به پاکستان سفر کرده در رابطه با این سفر و دیدار لاریجانی با رئیس جمهور این کشور گفت: اقای زرداری در این جلسه گفت که الگوی ما برای عبور از مشکلات امام حسین و حضرت زینب است.

وی در رابطه با زمان سفر زرداری به تهران نیز گفت: زرداری اعلام کرد قبل از انتخابات این کشور که دو ماه دیگر خواهد بود به ایران سفر خواهد کرد.

این نماینده در رابطه با خط لوله صلح اظهار داشت: زرداری اصرار داشت زودتر بحث گاز نهایی شود و بر این اساس میتوان گفت که پاکستان در برابر فشار های امریکا مقاومت کرده است.

وی ادامه داد: لاریجانی پیشنهاد کرد یک نماینده برای پیگیری خط لوله صلح تعیین شود که گویا زرداری معاون وزیر دارایی این کشور را برای پیگیری تعیین کرده است.

 

کد مطلب 1815637

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