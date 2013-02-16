مزاحمت اسرائیل برای فیلم ایرانی/ امین زندگانی در سلامت در لبنان است

محمدرضا اسلاملو کارگردان فیلم "شهابی از جنس نور" که بخش‌هایی از آن در لبنان فیلمبرداری شد به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم در بخش‌های مربوط به لبنان به پایان رسید و قرارست برخی از صحنه‌های جنگی "شهابی از جنس نور" به دلیل مشکلات بسیاری که در آنجا داشتیم و همچنین امکانات محدود در فیلمبرداری، در ایران ضبط شود.

وی در ادامه با اشاره به مسایل پیش آمده حین فیلمبرداری این اثر سینمایی گفت: در ابتدا قرار بود این فیلم به زبان اصلی توسط بازیگران لبنانی و ایرانی ساخته شود اما در حین فیلمبرداری متوجه شدم که لهجه انگلیسی این بازیگران با یکدیگر متفاوت است. به همین دلیل بهتر دیدیم که بازیگران به زبان مادری خود عربی صحبت کنند. از سوی دیگر امین زندگانی تنها بازیگر ایرانی فیلم که قرار بود به زبان انگلیسی صحبت کند لطف کرد و برای یک‌دست شدن زبان و لهجه فیلم، عربی صحبت کرد.

اسلاملو در ادامه افزود: تصمیم برای عربی صحبت کردن بازیگران زمانی اتخاذ شد که امین زندگی آمادگی کافی برای ایفای نقش با زبان عربی نداشت به همین دلیل از سر ناچاری از او هم خواستم که به زبان فارسی صحبت کند اما این بازیگر جوان به معنای واقعی ایثار کرد و در شرایطی که ساختار تولید فیلم دچار تزلزل شده بود به کمک مجموعه آمد و با پذیرفتن صحبت کردن با زبان عربی شکل کلی فیلم را از جهت زبان و لهجه یک‌دست کرد.

کارگردان فیلم "شهابی از جنس نور" درباره اینکه چطور امین زندگانی موفق شد در این فرصت کم دیالوگ‌ها را به زبان عربی ادا کند، توضیح داد: شب‌ها دیالوگ‌های صبح روز بعد را به زندگانی می‌دادیم و او حفظ می‌کرد و هنگام فیلمبرداری همان دیالوگ‌ها به زبان و لهجه عربی بیان می‌شد.

وی در پاسخ به این پرسش که از نتیجه کار در لبنان رضایت دارد؟ گفت: با توجه به امکانات و حوادث غیرقابل پیش بینی که اتفاق افتاد، نتیجه کارمان بد نبود و انصافا همه اعضای گروه با انرژی مضاعف برای پیشبرد کار تلاش کردند اما در برخی از موارد هم به دلیل فشار مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان تهیه‌کننده برای بازگشت به ایران، نتوانستیم آنگونه که باید کار را پیش ببریم و شاید تنها مساله‌ای که ممکن است به کلیت کار لطمه بزند فشار تهیه‌کننده برای انجام کار پرشتاب برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها بود.

این کارگردان سینمای مستند درباره ضبط صحنه‌های جنگی فیلم بیان کرد: در شرایط سختی در لبنان کار می‌کردیم و مدام از سوی هواپیماها و یا بالگردهای رژیم اشغالگر قدس تحت‌نظر نظامی بودیم. از سوی دیگر حضور هواپیماهای سازمان ملل نیز مزید بر علت شده بود و مدام گزارش کار می‌دادند؛ در واقع به نظر می‌رسید آنها به نوعی حافظ منافع رژیم اشغالگر در فضایی بودند که ما کار می‌کردیم.

وی در ادامه افزود: به دلیل وجود چنین فضایی نتوانستیم صحنه‌های جنگی را فیلمبرداری کنیم. ما حتی نمی‌توانستیم یک منور هم روشن کنیم و این نکته‌ای بود که خود حزب‌الله لبنان هم روی آن تاکید داشت. به همین دلیل صحنه‌های جنگی این فیلم در ایران فیلمبرداری خواهد شد.

محمدرضا اسلاملو کارگردان فیلم"شهابی از جنس نور"در پایان صحبت‌های خود درباره بازداشت امین زندگانی در فرودگاه لبنان گفت: مشکل روادید پیدا کرده و خوشبختانه در سلامت در لبنان حضور دارد و در حال حاضر باید مراحل قانونی برای حل مشکل روادید این بازیگر طی شود.

فیلم "شهابی از جنس نور" درباره امدادهای غیبی در شرایط جنگ است که به اعتقاد کارگردان پدیده امدادهای غیبی در هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های رژیم اشغالگر، با لبنان و فلسطین به خوبی مشهود بوده است.