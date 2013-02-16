رونمایی از نخستین دانشکده تحقیق و توسعه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دانشکده تحقیق و توسعه کشور امروز همزمان با برگزاری نخستین نشست مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور راه اندازی خواهد شد.

نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور با حمایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و مرکز آموزش مدیریت دولتی 28 و 29 بهمن ماه جاری در مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

در پایان این اجلاس به شرکت کنندگان گواهینامه با اعتبار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مرکز آموزش مدیریت دولتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت نفت، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور اعطا خواهد شد.

تحقیق و توسعه از دیدگاههایی چون دیدگاه ملی، فناوری، مدیریت، اقتصادی، بازاریابی و فروش و موانع و چالش ها در تحقیق و توسعه از جمله محورهای مورد بحث در این اجلاس خواهد بود.