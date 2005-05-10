فيروز زنوزي جلالي : وزارت ارشاد بايد با سرقت ها و سو ء استفاده هاي ادبي برخورد كند





اين نويسنده درخصوص رخنه " پنتاگونا " به عرصه فرهنگ مكتوب ، درگفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : دراين قضيه تلخ ، اولين نهاد رسمي و قانوني مسئول كه به ذهن مي رسد ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است ، وزارت ارشاد بايد جلوي اين سرقت ها ، سودجويي ها و سوء استفاده هاي ادبي را بگيرد و متخلفان كه اكنون دربخش ناشران الكترونيكي نمايشگاه كتاب نيز حضور دارند ، جريمه وتنبيه شوند و گرنه فضاي ادبيات ما ديگر هيچ موقع امن نخواهد بود و هر كس به خود اجازه مي دهد كه وارد چنين مقوله هاي غير قانوني و غير اخلاقي شود .

فيروز زنوزي جلالي كه رمان " مخلوق " را نوشته است ، تصريح كرد : اين گروه ها وسايت هاي به خصوص كه قصد سوء استفاده دارند ، مستقيما روي قشر جوان تاثيرمي گذارند ، بنابراين رسانه هاي گروهي بايد با دادن آگاهي به مردم و جوانهاي ما از اين امر جلوگيري كنند.







اين نويسنده خاطرنشان ساخت : ازلحاظ اجراي قوانين در جامعه كاستي هايي وجود دارد و وزارت ارشاد هم از اين امردر مورد اهل قلم مستثني نيست. در اين زمينه بايد قوانيني به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شود و مورد بررسي قرارگيرد.

زنوزي جلالي درخصوص توسعه اينترنت در فرهنگ كتاب ، گفت : در دنيا چه بخواهيم چه نخواهيم ، به سمت اينترنت مي رويم ، هرچند اين توسعه ، تبعات منفي هم دارد ، مثل تمام چيزهايي كه مي توان از آن به صورت مثبت و يا منفي استفاده كرد ، بنابراين اگر به جاي خود و صحيح از آن استفاده شود ، بسيار موثرخواهد بود .