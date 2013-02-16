ایجاد حداقل یک دانشگاه تک جنسیتی در هر استان کشور

دکتر حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای اسلامی شدن دانشگاه ها مصوبه ای داشته است که از وزارتخانه های علوم و بهداشت خواسته است شرایطی را فراهم کند که در هر استان حداقل یک دانشگاه تک جنسیتی وجود داشته باشد.

وی افزود: این فرآیند در حال انجام است و بخش خصوصی نیز تقاضاهایی را از سوی غیرانتفاعی ها و غیردولتی ها به وزارت علوم داده اند که در حال بررسی است. همچنین در بخش دولتی نیز اقدامات لازم برای این منظور در حال انجام است.

معاون آموزشی وزارت علوم یادآور شد: البته این موضوع در برخی از استانها اتفاق افتاده و شرایط فراهم شده است و در سایر استان ها نیز در صورتی که متقاضی وجود داشته باشد مساعدت می شود.