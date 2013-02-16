ازدواج و اشتغال اصلی ترین دغدغه ذهنی دانشجويان دانشگاه علامه

دکتر حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نسبت دختران به پسران در دانشگاه علامه طباطبایی 70 به 30 است بنابراین آمار مراجعه کنندگان دختر نسبت به پسر به مركز مشاوره بیشتر است.

وی افزود: همچنين مسایل و مشکلات تحصیلی، شخصی، ارتباطات عاطفی با اطرافیان نيز در مراجعه به مركز مشاوره از سوي دانشجويان مطرح مي شود.

مدیر مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبایی افزود: شغل و ازدواج هم جزء بيشترين مسایلی است که دانشجویان بیشترین نگرانی را در مورد آن داشته و در مورد آن به مرکز مشاوره مراجعه می کنند.

وی ادامه داد: ازدواج و شغل از تصمیمات مهم زندگی دانشجویان است و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علامه سعی می کند مرکزی برای کمک به تصمیم گیری دانشجویان باشد تا به آنان کمک کند کمتر دچار مشکل شوند.

سلیمی تصریح کرد: تمام دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه برای طرح مشکلات خود می توانند به مرکز مشاوره مستقر در دانشگاه و واحدهای مشاوره در خوابگاه ها به صورت حضوری مراجعه کنند.