ساخت خانه هایی با چاپگر سه بعدی/ آماده شدن محل سكونت ظرف چند روز

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه طراحی معماری سافت کیل در لندن طرحهای مفهومی را برای ساخت نخستین خانه ای که با چاپگر سه بعدی ساخته می شود ارائه كرده و اظهار داشته اند که نمونه اولیه آن را می توان تابستان امسال ساخت.

این گروه جدیدترین داعیه داران ساخت خانه با استفاده از چاپگرهای سه بعدی هستند، طرحی که می تواند فرآیند خانه سازی را متحول کند و حتی به صورت بالقوه بحران مسکن را در بسیاری از کشورها رفع کند.

براساس اظهارات گیلز رتسین عضو این گروه طراحی معماری، ساخت تمام قطعات یک خانه سه هفته طول می کشد و سرهم کردن این قطعات در محل، اگر زمین از پیش آماده شده باشد، کار یک روزه خواهد بود.

وی اظهار داشت که قطعات این خانه ها با ولکرو یا بست قلاب داربون نیاز به تکنیکهای سنتی ساخت و ساز به هم متصل می شوند.

لکرو یا بست قلاب دار(Velcro) نام تجاری نوعی از بست دارای حلقه و قلاب است که در سال 1948 میلادی توسط مهندس سوئیسی George de Mestral اختراع شده و در سال 1955 توسط وی به ثبت رسیده‌است.

این طرح پیشنهادی نسخه بهبود یافته یک نمونه اولیه است که ماه اکتبر گذشته در نمایشگاه چاپ سه بعدی لندن رونمایی شد. این خانه دارای دیوارهای یکپارچه است که ساختار اسکلتی آن الیافهای نایلونی است.

خانه پروتو نسخه 2.0 با استفاده از مواد پلاستیکی کافی ساخته می شود تا یکپارچگی ساختاری آن حفظ شود.

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این طرحها نسخه پیشرفته خانه ای است که ماه اکتبر گذشته در نمایشگاه چاپ سه بعدی در لندن رونمایی شد

قطعات این خانه می تواند در نقطه ای غیر از محل ساخت با استفاده از چاپگر سه بعدی ساخته شود، چرا که طراحان اعتقاد دارند این طرح کیفیت کار را ارتقا می دهد.

براساس اظهارات رتسین، این ساختارهای الیافی تنها 0.7 میلیمتر ضخامت دارند. این امکان وجود ندارد که این خانه ها را با استفاده از مواد سنگی چاپ کنیم چرا که در خاک قدرت یا یکپارچکی کافی وجود ندارد. در فضای کارخانه می توان مواد قوی تری چون پلاستیک یا فلز انتخاب کرد.

می توان اجزای ساخت این خانه ها را در نقطه ای غیر از محل ساخت چاپ کرد و آن ها را در محل با استفاده از ولکرو بدون نیاز تکینکهای ساخت سنتی به هم متصل کرد

تاکنون هزینه ساخت این خانه ها مشخص نشده است، فروش این خانه ها می تواند از نظر اقتصادی بازار رقابتی در آینده نزدیک ایجاد کند.

پیش از این یک استودیو هلندی اسکلت خانه را با استفاده از چاپ سه بعدی ارائه کرد و داخل آن را با بتن پر کرد. بنابراین تاکنون خانه ای با استفاده از چاپ سه بعدی ارائه نشده است.

