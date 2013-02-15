به گزارش خبرنگار مهر، مظفر انصاری ظهر جمعه در پانزدهمین جشنواره تجلیل از پیشکسوتان، نخبگان و چهرههای شایسته صنعت، معدن و هنر استان اصفهان با بیان اینکه اصفهانیها بیش از 9هزار و 100 میلیارد ریال در این استان سرمایه گذاری کردهاند، اعلام کرد: یک هزار و 300 پروژه نیمه تمام حاصل این سرمایه گذاری است که با پایان یافتن آن هزاران شغل ایجاد میشود.
وی ادامه داد: صادرات استان در یک سال گذشته رشد 40درصدی داشته و 300 کالای استان به 77 کشور صادر شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه باید دست کسی که بتواند تولید را به صادرات برساند، بوسید، اظهار داشت: اصفهان در صادرات کشور جایگاه بالایی دارد.
وی با بیان اینکه باید متناسب با فناوری روز دنیا پیش برویم گفت: امسال صنعت و تولید در سرلوحه برنامههای ما قرار گرفت به طوری که در سالهای پیش هیچگاه تا این اندازه در کانون توجه قرار نگرفته بود.
انصاری اذعان کرد: عملی نشدن بعضی تعهدات دولتی را نباید به حساب کم کاری گذاشت بلکه علت آن یک بحران ناخواسته است که از خارج از کشور در برابر تمامیت کشور قرار دادهاند.
وی با تاکید بر شایستگیهای مردم اصفهان گفت: اصفهان برای کشور الگو و شاخص است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان افزود: وجود نیروی انسانی متخصص و دانش فنی بزرگترین سرمایه اصفهان است.
وی اصفهان را مهد تولید کشور دانست و تاکید کرد : در کشور به واسطه تواناییهای مردم اصفهان از آنها انتظارات بزرگی میرود و این مردم باید در سختیها تواناییهای مدیریتی خود را نشان دهند.
انصاری با اشاره به اهمیت بازمهندسی تجربیات پیشکسوتان گفت: باید دست پیشکسوتان را مانند یک عنصر متبرک بوسید.
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