نظارت نمایندگان مجلس بر کار مسئولان جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی ظهر جمعه در پانزدهمین جشنواره تجلیل از پیشکسوتان، نخبگان و چهرههای شایسته صنعت، معدن و هنر استان اصفهان با اعلام اینکه با جدیت بر کار مسئولان نظارت میکنیم، بیان داشت: هرجا نیاز به استیضاح یا طرح سوال باشد، آن را انجام میدهیم، اما بنا را بر سازش میگذاریم.
وی آلودگی هوا، خشکی زاینده رود، امکانات شهری مانند مترو و تجهیزات ورزشی مثل ورزشگاه نقش جهان را از مطالبات مهم مردم اصفهان دانست که توسط نمایندگان این استان دنبال میشود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد مجمع نمایندگان استان اصفهان در دوره نهم مجلس، گفت: نمایندگان مردم اصفهان در مجلس نهم تلاش کردند با اتحاد با یکدیگر مسائل استان و کشور را پیگیری کنند.
ویبا بیان اینکه تلاش نمایندگان استان آینده خوبی برای استان است را نوید میدهد، افزود: نمایندگان استان در کمیسیونهای قضایی، امنیت ملی، آموزش و تحقیقات، فرهنگی، اقتصادی و بودجه و غیره حضور دارند.
مقتدایی عنوان کرد: از جمله اقدامات نمایندگان تصویب طرح یک فوریتی نجات تالابها در مجلس بود که با توجه به مشکلات تالاب گاوخونی و دریاچه ارومیه صورت گرفت.
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