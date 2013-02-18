ورود گوشيهاي ایرانی آندروئیدی به بازار از ارديبهشت/ سهم تبلت ایرانی در بين برندهای مطرح

رضا مریداوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تولید گوشی های هوشمند و تبلت در داخل کشور مطابق با استانداردهای روز دنیا از جمله اهداف و دغدغه های شرکت ارتباطات ایرانیان اروند است، اظهار داشت: اگرچه 90 درصد قطعات تولیدی گوشی و تبلت ایرانی از خارج وارد می‌شود اما این امر تنها مختص به تولید گوشی در ایران نبوده و برندهای معتبر تلفن همراه و تبلت در دنيا نیز بسیاری از قطعات مورد نیاز برای تولید خود را از شرکت‌های دیگر خریدار می‌کنند؛ براین اساس امید به در اختیار گرفتن سهم چشمگیری از این بازار با تولید داخلی دور از انتظار نیست.

وی با تاکید بر اینکه اساساً تولید گوشی، تبلت و کالاهای دیجیتالی در ایران به صورت SKD است، افزود: هم‌اکنون حدود 10 درصد بازار تبلت در ایران در میان برندهای مطرح دنیا به تبلت ایرانی دیمو اختصاص دارد و این سهم در حال افزایش است. براین اساس پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده این رقم افزایش چشمگیری یابد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات ایرانیان اروند افزود:‌ هم‌اکنون سه مدل تبلت با نام تجاری دیمو وارد بازار شده که تا پایان سال به 8 مدل افزایش خواهد یافت و در این راستا یکی از مهم‌ترین اهدافمان این است که تا 2 سال آینده این برند یکی از سه برند مطرح ایران در حوزه تبلت و رایانه های جیبی شود.

مریداوی با اشاره به وجود بالغ بر یکهزار نمایندگی در سطح کشور برای عرضه و فروش گوشی ها و تبلتهای ایرانی از برنامه های این شرکت برای راه اندازی خط تولید گوشی های هوشمند با پشتیبانی از سیستم عاملهای جدید خبر داد و گفت: 2 مدل گوشی جدید با پشتیبانی از سیستم عامل آندروئید 2.3 اردیبهشت ماه سال آینده وارد بازار می‌شود.