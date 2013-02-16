توسعه 5 مرکز مخابراتی در تهران/ بروز اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید عاطف، شهید دستغیب، شهید تندگویان، شهید اشرفی اصفهانی و شهید عرب سرخی از امروز شنبه 28 بهمن ماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7770 الی 7774، 7786 الی 7788 و 7729 در محدوده خیابانهای گلستان هفتم، سراج و اردیبهشت به مدت 3 روز اختلال خواهد داشت.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید دستغیب که دارای پیش شماره های 2270 الی 2275 هستند در محدوده بازار تجریش، زیرگذر قدس، پاساژ امیری، خیابان شریعتی و شهرداری نیز با اجرای این عملیات ظرف 3 روز آینده مختل خواهد شد.

در مرکز مخابرات شهید تندگویان نیز ارتباط تلفنی مشترکان دارای پیش شماره های 2230 الی 2233، 2250 الی 2253، 2630 الی 2632 و 2614 در محدوده بزرگراه رسالت، خیابان شهیدحاجی پور، کوچه های بشاک، شهید افتخاری و بابازاده به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

به گزارش مهر، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکان مراکز مخابرات شهید اشرفی اصفهانی و شهید عرب سرخی از ساعت 24 شنبه به مدت 6 ساعت دچار اختلال می شود.