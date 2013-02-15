به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرئوف ادیب‌زاده ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سازمان پزشکی قانونی دارای 12 ردیف هیئت علمی است و سازمان‌های معدودی در کشور وجود دارند که دارای هیئت علمی هستند، اظهار داشت: این موضوع نشان‌دهنده این است که مرکز آموزش و پژوهش این سازمان فعالیت‌های منحصر به فردی را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه در کنار این معاونت یک مرکز تحقیقات پزشکی قانونی وجود دارد که تحقیقات ویژه‌ای را در بخش‌های مختلف انجام می‌دهد، ادامه داد: گروه‌های مختلفی در این سازمان آموزش‌های مورد نظر را در حوزه پزشکی قانونی دریافت می‌کنند.‌

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر اینکه کارشناسان حقوق، پیراپزشکی، مامایی حقوقی و پرستاری حقوقی از جمله این گروه‌ها به شمار می‌روند، بیان داشت: راه‌اندازی دو مرکز تحقیقات در سازمان پزشکی قانونی کشور و گسترده شدن تحقیقات در این حوزه در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه مصوبه راه‌اندازی این مرکز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت شده است، ادامه داد: در حال حاضر یک مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در کشور وجود دارد و تربیت دستیار در زمینه پزشکی قانونی امری مهم و ضروری است.