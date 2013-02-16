سوال نمایندگان از وزرای کشور و ارشاد/ بررسی تحقیق و تفحص از خودرو سازان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دستور کار هفتگی مجلس شورای اسلامی در هفته آتی به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست (اعاده شده از شورای نگهبان)، گزارشکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی - ۸) (اعادهشده از شورای نگهبان) و گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد لایحه حمایت خانواده (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار این هفته نمایندگان قرار دارد.
همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار (اعاده شده از شورای نگهبان)، گزارشکمیسیون تدوین آئیننامه داخلیمجلس درمورد رد طرح اصلاح ماده (۱۰۹) آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی (یکفوریت این طرح درجلسه علنی مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسیده است و در اجرای ماده ۱۴۷ آئیننامه داخلی به تقاضای بیش از پانزده نفر از طراحان در دستور قرار گرفت)و گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیبپذیر (یکفوریت این طرح درجلسه علنی مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ به تصویب رسیده است) نیز به ترتیب مورد بررسی وکلای ملت قرار خواهد گرفت.
بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح آئیندادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی (تقاضای نمایندگان مبنی بر رسیدگی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی در جلسه علنی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ اعلام گردید و دراجرای ماده ۱۰۴ آئیننامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)، گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح تسریع در بازسازی مناطق آسیبدیده در اثر حوادث غیرمترقبه (دراجرای ماده ۱۰۴ آئیننامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی(دراجرای ماده ۱۰۴ آئیننامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) نیز در دستور کار بهارستانی ها است.
بر اساس این گزارش در جلسات هفته آینده مجلس شورای اسلامی سوال جواد هروی نماینده مردم قائنات از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سوال غلامرضا کاتب ، کاظم جلالی، عبدالرحمن رستمیان و علیرضا خسروی نمایندگان مردم گرمسار، شاهرود، دامغان و سمنان از وزیر کشوردر صحن علنی مجلس مطرح میشود.
همچنین بر این اساس، گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه هزینهکرد اعتبارات فرهنگی موضوع قانون بودجه سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ کل کشور، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد «فضای کسب و کار - شورای گفت وگو» (در اجرای ماده ۴۹ آئیننامه داخلی مجلس)،گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکتهای خودروساز، گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور درمورد تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۲۱ آئیننامه داخلی مجلس) و بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک دی در ادامه دستور کار نمایندگان مجلس در هفته آتی خواهد بود.
نظر شما