اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اتفاقات رخ داده در دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و گهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: گزارش مکتوب تخلفات صورت گرفته در بازی پرسپولیس و گهر شنبه در اختیار کمیته انضباطی قرار خواهد گرفت. ما در این بازی ناظر ویژه نداشتیم چون حضور ناظران در ورزشگاه ها را بر اساس حساسیت بازی ها تعیین می کنیم اما شواهد و مستندات نشان می دهد که ضارب کمک داور بازی پرسپولیس و گهر از جایگاه VIP سنگ پرتاب کرده، که این موضوع با توجه به حضور فرد خاطی در جایگاه VIP جای تاسف دارد.

وی در خصوص حرکت تماشاگران گهر در نشان دادن پول به داور بازی اظهار داشت: در نشستی که روز سه شنبه در فدراسیون فوتبال داشتیم تصویب شد که از این پس با هرگونه توهین و بی احترامی که نسبت به داوران و یا حتی کمیته داوران صورت گیرد برخورد جدی و قاطعی داشته باشیم. حال این توهین ها با دادن شعار های زشت و الفاظ زننده باشد یا به اعمال و رفتار فیزیکی مانند نشان دادن پول به داور.

رئیس کمیته انضباطی تاکید کرد: با هرگونه گفتار، رفتار و اعمالی که به داوران توهین شود یا شخصیت آنها زیر سوال برود با جدیت و سختگیرانه برخورد می کنیم که برخوردهای ما بر این اساس از جریمه نقدی و عذر خواهی در رسانه ها برای افرادی که اولین بار مرتکب این کار شده باشند تا 8 جلسه محرومیت برای کسانی که در این خصوص سابقه زیادی دارند.

وی در خصوص مدیرعاملانی که علیه داوران و کمیته داوران صحبت می کنند نیز گفت: آیین نامه انضباطی برای آنها نیز جرایمی را در نظر گرفته که این جرایم شامل جریمه نقدی، محرومیت و یا تعلیق کلیه فعالیت های ورزشی فرد خاطی می باشد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: با توجه به اینکه اتفاقات دیدار تیم‌های پرسپولیس و گهر پس از نشست سه شنبه فدراسیون فوتبال اتفاق افتاده، از مصوبات این نشست در برخورد با خاطیان و متخلفان این بازی استفاده خواهیم کرد.