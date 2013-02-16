محمود رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: در این باره باید از مسئولان فدراسیون و کمیته داوران پرسید. من مسئول تصمیم ترکی نیستم و در این باره هم نظری ندارم!

وی که بعد از اتفاقات حاشیه‌ای دیدار سال گذشته تیم‌های پرسپولیس و داماش ناگهان اعلام خداحافظی از داوری در لیگ برتر کرد در خصوص این که ترکی هم راه وی را پیشه کرده است، عنوان کرد: خیلی علاقه‌ای ندارم به این مسایل ورود کنم. بعضی وقت‌ها به عنوان ناظر داوری فعال هستم ولی تقریبا از مسایل دور هستم و هر از گاهی با فدراسیون و هیات فوتبال در تماس هستم برای همین نمی‌خواهم نظری درباره این اتفاقات داشته باشم.

رفیعی در پاسخ به این پرسش که هنوز هم فکر می کند که در آن زمان تصمیم درستی گرفته بود، یادآور شد: دیگر نمی خواهم به گذشته بازگردم. هر تصمیمی به شرایط زمانی خودش باز می گردد. من فعلا به مدرسه می روم و در آرامش زندگی می کنم به همین خاطر از شرایطی که دارم راضی هستم.

داور سابق لیگ برتری درباره اینکه به محسن ترکی چه توصیه‌‌ای دارد، گفت: به این سوال شما الآن پاسخ نمی دهم ولی یک ماه بعد در این باره می توانم نظر بدهم.