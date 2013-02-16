گزارش تصویری - تشریحی مهر از قصر ستاره مشهور/ شبی 15هزار پوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از اینکه بکام 37 ساله تمام دستمزد ماهانه 700 هزار پوند خود را به موسسه خیریه ای در پاریس اهدا کرد باشگاه پاری سن ژرمن ماهی 26 هزار پوند را برای کرایه هتل در اختیار بکام قرار داد. این ستاره انگلیسی هم بدون اتلاف وقت یکی از بهترین اتاق‎های پاریس را برای خود رزرو کرد.

اما او با پرداخت چنین پولی چه امکاناتی دریافت می کند؟ هتل این امکان را برای بکام در نظر گرفته که 3 فرد بالغ و یا 2 فرد بالغ و یک بچه را می تواند دعوت کند و از امکانات هتل بهره مند کند. این سوئیت شامل یک آشپزخانه، 3 حمام مرمر، یک اتاق پذیرایی و یک اتاق خواب با ویو پانوراما از شهر است.

اتاق پذیرایی می تواند تا 12 نفر را در خود جای دهد بنابراین بکام می تواند تمام هم تیمی های خود را به صرف شامی که اریک فرچون (یکی از مشهورترین سرآشپزهای جهان) تدارک می بیند دعوت کند. پنجره این اتاق به باغ سنتی که با استایل فرانسوی طراحی شده باز می شود. اتاق نشیمن این سوئیت با بالاترین استانداردها طراحی شده است. مبل هایی با طرح قرن هجدهم با برند تایلاردات و اثاثیه و لوازم اتاق با برند مانوئل کانوواس.

اتاق خواب اصلی این سوئیت نمایی فوق العاده از شهر پاریس را به نمایش می گذارد و بکام در 5 ماه حضور خود در این اتاق بدون شک بهترین خاطره را از پاریس خواهد داشت. کمدهای جادار و اتاق تعویض لباس و آرایش این سوئیت مطمئنا برای ویکتوریا همسر دیوید بکام جذاب خواهد بود. اتاق خواب دوم این سوئیت که احتمالا برای بچه های بکام خواهد بود با تابلوهای نقشی آنتیک تزئین شده است.

هر دو این اتاق خواب های حمام های اختصاصی با مساحت 25 متر با مرر صورتی آئورا دارد. این حمام سونای خشک و بخار هم دارد که بکام می تواند بعد از جلسه های تمرینی سخت در آنها به آرامش برسد. از طرف دیگر پاری سن ژرمن به هیچ عنوان نگران محدودیت های رژیمی بکام در غذاها نیست چرا که یکی از بهترین سرآشپزهای جهان غذاهای او را طبخ می کند.

سرآشپز فرچون 50 ساله جوایز جهانی متعددی دریافت کرده و در سال 2009 از سوی مجله معتبر Le Chef به عنوان بهترین سرآشپز سال انتخاب شده است. فرچون کار خود را انقلابی در دستور طبخ سنتی فرانسه می داند. غذاهای منو هتل برستول که توسط او طبخ می شود استثنایی ترین غذاهای پاریس محسوب می شوند.

بخشی در منوی او عبارت است از لابستر آبی 90 پوند، گوشت گردن بره آغشته به شیر 84 پوند، سفره ماهی دریای آزاد 90 پوند و استیک ویژه بریستول برای 2 نفره 220 پوند. هتل بریستول تنها 5 دقیقه پیاده تا خیابان شانزلیزه و کاخ کونکورد فاصله دارد. شانزلیزه یکی از بهترین مکان های برای خرید افراد مشهور است چرا که اکثر برندهای مشهور جهان از جمله هرمس، شنل، بوتگا ونتا و ایف سن لورن در آن قرار دارد. مسئولان هتل همچنین برای بکام یک راننده اختصاصی، دستیار او و یک بادی گارد را در نظر گرفته اند.