به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی پس از شکست تیمش مقابل مس کرمان در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با اشاره به شرایط بازی ذوب‌آهن اظهار داشت: ما در هفته گذشته تمرینات زیادی کردیم اما باور کنید که دست ما واقعا خالی بود و در بازی امروز نمی‌توانستم بازیکنی را تعویض کنم اما با این حال شکست را به گردن می‌گیرم.

وی ادامه داد: به هر حال شانس هم جزیی از فوتبال است و ما در هفته‌های گذشته واقعا بدشانس بوده‌ایم و به همین دلیل من اعلام کردم که استعفای خودم را اعلام می‌کنم و قرار است امشب استعفای خودم را به مدیریت بدهم. درست است که من همه تقصیرها را بر گردن گرفته‌ام اما سئوال من این است که مدیریت ذوب‌آهن در مورد این مشکلات کجای کار است؟ چرا هنوز مشکلات مالی وجود دارد؟

سرمربی ذوب‌آهن بیان داشت: باید بگویم شانس با ما یار نیست و ما در بازی‌های اخیر خود موقعیت‌های بسیاری را از دست دادیم و همین مسئله باعث ناراحتی ما شده است.

وی اضافه کرد: ما از نظر فنی مشکلی نداریم و همه اشتباهات ما اشتباهات فردی بوده اما با این حال امیدوارم که این مشکلات برطرف می‌شود. مطمئن باشید که ذوب‌آهن در لیگ می‌ماند اما من دیگر نمی‌توانم در این تیم بمانم چون نمی‌توانم بی‌احترامی به خودم را تحمل کنم.