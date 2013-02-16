جستجوی آنتی بیوتیک های جدید از بستر اقیانوس ها

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشمندان به سرپرستی دانشگاه آبردین در حال جستجوی مواد کشف نشده ای هستند که در مجراهای کف اقیانوس های عمیق تکامل یافته اند.

پروفسور "مارسل جسپر" می گوید این محققان امیدوارند با این شیوه نسل بعدی داروهای ضد عفونت یا همان آنتی بیوتیک ها را بیابند.

نمونه های بسیار اندکی از مجراهای اقیانوسی- دره های باریک در کف دریا که می تواند تا 11 کیلومتر عمق داشته باشند، جمع آوری شده است.

با این حال محققان معتقدند پتانسیل قوی برای کشف آنتی بیوتیک ها در این شرایط سخت وجود دارد.

حیات در این شرایط محیطی دشوار به طورموثری منزوی است؛ در هر مجرا حیات به طور متفاوتی تکامل یافته است.

قرار است یک گروه بین المللی از دانشمندان با استفاده از کشتی های ماهیگیری، تجهیزات نمونه برداری را با کابل به بستر مجراها بفرستند تا رسوبات این منطقه را جمع آوری کند.

دانشمندان سپس تلاش خواهند کرد تا باکتری و قارچ های منحصر به فرد به دست آمده از این رسوبات را رشد دهند تا به آنتی بیوتیک های جدیدی برسند.

این پروژه اکتشافی پاییز سال آینده در مجرای دریایی آتاساما در اقیانوس آرام شرقی در حدود 161 کیلومتری سواحل شیلی و پرو آغاز می شود.

این پروژه که بودجه آن توسط اتحادیه اروپا تامین می شود قرار است مجراهای عمیق سواحل نیوزیلند و همچنین آبهای سواحل قطب جنوب را نیز بکاود. بر اساس برنامه همچنین آب های قطب شمال در سواحل نروژ نیز کاوش خواهد شد.

تجویز نامناسب آنتی بیوتیک ها و تکیه بیش از اندازه به این داروها موجب افزایش مقاومت عوامل بیماری زا به این داروها شده است و کارشناسان بیم دارند آنتی بیوتیک های مفید به زودی کاملا تمام شوند.

گفته می شود دانشمندان قرار است طی 18 ماه در آزمایشگاه بر روی این نمونه ها کار کنند و اگر درمان نوینی کشف شد، یک دهه طول می کشد تا به بازار عرضه شود.

پژوهشگران می خواهند بسیاری از ترکیبات شیمیایی منحصر به فرد دریایی را آزمایش کنند که به معنای واقعی کلمه هرگز نور خورشید را به خود ندیده اند.