وضع نفت مرا افسرده کرد/ تساوی بی حاصل بود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی عصر جمعه پس از تساوی تیمش در برابر صنعت نفت در آبادان در نشست خبری پاین بازی اظهار کرد: امروز شاهد یک بازی خوب از هر دو تیم بودیم زیرا هر دو تیم برای سقوط نکردن از لیگ برتر تلاش می کنند.

وی افزود: از اینکه اولین هدایت تیم آلومینیوم هرمزگان را در برابر صنعت نفت و آن هم در آبادان انجام دادم خیلی خوشحال نبودم زیرا در این تیم مربیگری کردم و آبادان هم شهر من است.

مظلومی عنوان کرد: از اینکه صنعت نفت در این جایگاه قرار دارد و هواداران متعصب آن چنین شرایطی را تجربه می کنند واقعا افسرده شدم. هوادارانی که نفت دارد آروزی هر تیمی هستند ولی این روزها این تیم برای عدم سقوط از لیگ برتر تلاش می کند.

سرمربی تیم آلومینیوم هرمزگان عنوان کرد: تغییرات در تیم نفت باید زودتر رخ می داد و علیرضا فیروزی باید پیش از این هدایت طلایی پوشان را به عهده می گرفت تا بتواند تغییراتی در روند بازی این تیم انجام دهد.



مظلومی تصریح کرد: نفت آبادان خوب بازی کرد و فشار تماشاگران آنها روی ما تاثیر منفی داشت. من آلومینیوم را دو سه روز است تحویل گرفتم و شناخت کافی از بازیکنان نداشتم تنها نکته های کلیدی را گفتم تا بازیکنان اجرا کنند هنوز خیلی کار داریم و باید نقاط ضعف را پیدا کنیم و آنها را برطرف کنیم.



وی عنوان کرد: تساوی دردی از دو تیم را دوا نکرد زیرا هر دو به شدت خطر سقوط را حس می کنند و تنها به پیروزی نیاز دارد به خصوص نفت که در خانه بازی می کرد.



وی تصریح کرد: ما به فکر سقوط نیستیم، سعی می کنیم در بازیهای آینده از ناصحی و ایمون‌ زاید که غایبان ما در این دیدار بودند استفاده کنیم.