ژاپنی ها دلسوز تر از صدا و سیما / شمارش معکوس برای افتتاح موزه زلزله تهران

عزیزالله رجب زاده که پیش از این او را در لباس پلیس و با درجه سرداری مشاهده می کردیم مسئولیت آموزش در دوران کمیته انقلاب، فرماندهی آموزش نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی انتظامی تهران را در کارنامه خود دارد. تا اینکه بعد از حوادث انتخابات سال 88 حدود 25 روز مانده به تحویل سال 1390 بازنشسته و با حکم شهردار تهران به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران منصوب شد.

عزیزالله رجب زاده که امروز بیش از هزار روز است که بر صندلی مدیریت بحران تهران تکیه زده پاسخگوی سوالاتی است که از مهمترین چالشها و دغدغه های شهروندان در موضوع حوادث طبیعی و مدیریت بحران مطرح است.

وی در مورد آخرین وضعیت پارک موزه زلزله در تهران گفت: این طرح از پروژه های قدیمی بود و پیشرفت چندانی هم نداشت. البته در این سالها تمامی مطالعات اولیه و پایانی این طرح انجام شده و با همکاری یک تیم ژاپنی که در تهران مستقر هستند در حال اجرای این طرح هستیم. زمین مورد نظر هم در منطقه 22 تهران مکان یابی و خریداری شده است. برای اجرای صحیح و منحصر به فرد ساخت این موزه از چندین موزه زلزله در کشورهای جهان بازدید کرده و تجربیات مدیران موزه ها را کسب کرده ایم.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران هدف از ساخت این موزه را آموزش عمومی به مردم، معرفی زلزله های رخ داده در جهان، مستند سازی با استفاده از تصاویر، فیلم، اتاقهای مخصوص ایجاد موقعیت های زلزله برای بازدید کنندگان، روشهای استفاده از تجهیزات امدادی، کتابخانه و استفاده از مقالات و گزارشات تخصصی در حوزه زلزله عنوان کرد و گفت: اعتبار این طرح بیش از 5 میلیارد تومان است که ساخت این موزه برای شهروندان تهرانی و حتی سایر هموطنان و مسئولان لازم و ضروری است. در مورد جذابیت این موزه از رجی زاده سوال شد که پاسخ داد: الان در ژاپن موزه زلزله ای که ساخته شده آنقدر جذابیت دارد که از همه جای دنیا برای بازدید آن می آیند که امیدواریم این موزه هم که توسط خود ژاپنی ها ساخته می شود این جذابیت را داشته باشد. این را بدانید که این موزه یک اردوی به تمام معنا برای کشور خواهد بود. الان هم هفته ای چند گروه برای بازدید از سازمان مدیریت بحران می آیند و وقتی این موزه افتتاح شود این رفت و آمدها بیشتر خواهد شد.

ارتباط و جایگاه مدیریت بحران تهران با سازمان ملل و کشورها عالی است

رجب زاده در مورد تعاملات این سازمان با کشورهای خارجی گفت: هم اکنون یک تشکیلاتی در سازمان مدیریت بحران تهران در حال رصد کردن تمامی تجربیات کشورها در وقایع غیرمترقبه به خصوص سیل و زلزله است. حتی تعامل ما با سازمان ملل مستقیم و در سطح مطلوب است. در این سالها هم ما دو جایزه بین المللی کسب کرده ایم. نکته قابل تامل این است که از تهران و استانبول درخواست شده بخشی از طرحهای آسیا در این شهرها برگزار شود و از ما برای انتقال تجربه دعوت می کنند. رئیس سازمان مدیریت بحران تهران گفت: این سازمان نخستین نهادی بود که در روزهای نخست زلزله ترکیه در این کشور حضور داشت و کمکهای خود را ارسال کرده و از نزدیک شاهد مدیریت بحران این کشور و شهر بودیم.

وی افزود: هم اکنون سه پروژه سریع موزه زلرله، حمل و نقل عمومی در زمان بحران و سیستم هشدار سریع توسط گروهها و تیمهای ژاپنی در حال اجرا و آموزش است. سازمان همکاریهای بین المللی ژاپن این طرح ها را به صورت رایگان در تهران انجام می دهد و حتی هزینه غذای آنها هم با خودشان است.

374 ستاد مدیریت بحران در تمامی محلات تهران

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران در پاسخ به اینکه موضوع آموزش در بلایای طبیعی و زلزله به شهروندان به درستی انجام نشده است گفت: اتفاقا من خلاف این عقیده را دارم. وقتی که من مسئولیت مدیریت بحران تهران را برعهده گرفتم تنها 63 گروه دوام در تهران داشتیم ولی امروز بعد از حدود سه سال بیش از 500 گروه دوام در شهر تهران داریم. الان در 374 محله تهران هم خانه دوام و هم ستاد مدیریت بحران داریم. وی افزود: همچنین گروه مدیریت بحران اماکن از 4 نقطه به 700 گروه مدیریت بحران اماکن افزایش داشته ایم.

آموزش مدیریت بحران به دانش آموزان تهرانی

رجب زاده اظهار داشت: هم اکنون بر اساس تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش در حال آموزش مربی هستیم و بیش از یک میلیون سی دی آموزش مدیریت بحران و امداد و نجات میان دانش آموزان توزیع می شود.

در این 3 سال در بخشی از حوزه ها تا 2000 درصد پیشرفت داشته ایم

وی در مورد برخی از اظهارات که گفته می شود مدیریت بحران تهران فعالیت چندانی ندارد گفت: سال 90 برخی از اعضای شورای شهر هم چنین اظهاراتی داشتند که شهردار تهران گفت بهتر است رئیس سازمان در شورا حاضر شده و عملکردش را ارائه کند. من به شورا رفتم و گزارش کاملی را ارائه کردم . در این گزارش حدود 400 روزه آمده بود که در بخش ها از 100 درصد تا 2000 درصد افزایش کار داشته ایم. حتی آقای حسینی رئیس قبلی مدیریت بحران تهران هم حاضر بودند. که اعضای شورا گفتند بولدوزر هم اینطوری کار نمی کند و تمامی گزارشها موجود است و من فکر نمی کنم هیچ دوره ای مثل این دوره آموزش همگانی اینطور کار شده باشد. اصلا دوست ندارم وقتم را صرف تهیه گزارش نوشتن و مصاحبه کردن بکنم مهم کار کردن است. تمام وقت مدیر باید صرف کارش شود.

صدا و سیما برای آموزش و اطلاع رسانی مردم در وقوع بحران پول می گیرد

رجب زاده با انتقاد از صدا و سیما گفت: صدا و سیما عضو ستاد اطلاع رسانی مدیریت بحران است ما زحمت کشیدیم و تیزر ساختیم به صدا و سیما می گوئیم پخش کنید می گویند ثانیه ای یک میلیون و 200 هزار تومان بدهید! انگار ما بنگاه تجاری هستیم. این در حالی است که لازم است به مردم اطلاع رسانی شود حتی من با کانالهای مختلف رایزنی کردم و جلسه گذاشتم ولی موفق نشدیم صدا و سیما را راضی کنیم به مردم آموزش مدیریت بحران بدهد.

دانشگاه مدیریت بحران سال آینده افتتاح می شود

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران از افتتاح مرکز آموزش عالی مدیریت بحران در تهران خبر داد و افزود: این مرکز آموزش سال آینده افتتاح می شود و زمین این مرکز دیده شده و تا پایان سال کلنگ ایجاد این مرکز در منطقه 22 تهران به زمین زده می شود.

وی افزود: من تمامی برنامه های مرتبط با آموزش را چشم بسته قبول می کنم چون آموزش برای من بسیار مهم است. اگر مدیران ما دوره مدیریت بحران را گذرانده بودند خیلی بهتر زلزله آذربایجان مدیریت می شد.

رجب زاده گفت: در سونامی ژاپن می دیدم که خانواده ها در چادرها آموزش های لازم را دیده بودند. حتی در وان ترکیه زمان زلزله حضور داشتم و تجربه های خوبی به دست آوردیم تا به شهروندان و مدیران آموزش دهیم.

وضعیت بافتهای فرسوده با سازمان مدیریت بحران نیست

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران در مورد وضعیت بافتهای فرسوده تهران گفت: این موضوع در اختیار ما نیست. ابتدا فکر می کردیم سازمان می تواند بر این امور مدیریت داشته باشد ولی بعد دیدیم بسیاری از سازمانها در این بخش دخالت دارند و سازمان مدیریت بحران دخالتی در این خصوص ندارد. ولی آمار مکان ها و حتی محلات فرسوده تهران را به صورت نرم افزاری داریم. مثلا منطقه 4 تهران فرسوده ترین بخش تهران است.

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گفتگو از سید هادی کسایی زاده