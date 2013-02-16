نخستین جنبش ساماندهی فعالان مجاز سنتی با "طرح بهار" اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوید کمالی عصرجمعه در پنجمین همایش ملی طب کل‌نگر در فرهنگسرای غدیر مشهد اظهار کرد: "طرح بهار" که نخستین جنبش ساماندهی فعالان مجاز طب سنتی در کشور است، به منظور ساماندهی و جلوگیری از فعالیت افراد غیرمجاز در حوزه طب سنتی، فعالیت خود را با مشارکت پلیس فتای خراسان رضوی آغاز کرد.

معاون فناوری اطلاعات موسسه تحقیقات حجامت ایران گفت: با بررسی‌های انجام شده در سطح جامعه در می‌یابیم که طب سنتی با توجه به هزینه‌های کم، روزبه‌روز با استقبال بیشتری رو‌به‌رو می‌شود.

وی گفت: با استقبال مردم از طب سنتی افراد سودجو به صورت غیرمجاز اقدام به تجویز و فروش داروهای گیاهی از طریق اینترنت می‌کنند که با اجرای طرح بهار و ثبت نام افراد دارای مجوز این صنف ساماندهی می شوند.

کمالی با بیان اینکه مهم‌ ترین تهدیدها برای طب سنتی در حوزه فضای مجازی است افزود: افرادی با جعل عناوین و مدارک تخصصی در این حوزه فعالیت می‌کنند و این مساله تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است.

وی تاکید کرد: فعالان مجاز در موسسه حجامت ایران باید مدارک خود را در این سامانه قرار دهند و پس از تایید متخصصان این فعالان به سیستم قضایی معرفی و فعالیت مجاز خواهند داشت.

وی گفت: تا کنون 50 نفر در مشهد در این سامانه ثبت نام کرده اند و فعالان مجاز در گرو‌ه‌های پزشکان، حجام، عطاران، داروسازان و پژوهشگران در این پورتال لیست می‌شوند.

کمالی بیان کرد: افراد می‌توانند از تمام نقاط کشور با مراجعه به این سایت از مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت شخص مورد نظر خود در زمینه طب سنتی آگاه شوند.

معاون فناوری اطلاعات موسسه تحقیقات حجامت ایران گفت: این پورتال گامی برای ارتقای امنیت بهداشت در جامعه محسوب می‌شود.