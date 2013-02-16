تبلیغات دارو در فضای مجازی ممنوع/ داروهای فروخته شده در سایت ها تقلبی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد قنبری عصر جمعه در پنجمین همایش ملی طب کل نگر اظهار کرد: قانون عرضه و فروش دارو در فضای مجازی را ممنوع کرده است و طرح جهانی مقابله با فروش دارو توسط پلیس فتا اجرا می شود.

وی تاکید کرد: در آمد جرائم رایانه ای بیشتر از کل درآمد فروش مواد مخدر است و خراسان رضوی رتبه دوم را از لحاظ جرائم رایانه ای در کشور دارد.

سرهنگ قنبری افزود: پلیس فتای خراسان رضوی در همین راستا برای پیشگیری و رسیدگی به جرایم رایانه‌ای فعالیت خود را شروع کرد.

ایران رتبه اول استفاده از اینترنت در خاورمیانه

وی یادآور شد: ایران رتبه سیزدهم استفاده از اینترنت را در جهان و رتبه اول را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است.

جانشین رییس پلیس فتای خراسان تصریح کرد: گردان‌های سایبری از طریق فضای مجازی، کشورهای هدف مانند ایران را بمباران می‌کنند.

وی تاکید کرد: دشمن در فضای سایبری در حوزه‌های مختلفی چون روانی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی کشور ما را هدف قرارداده است.

وی زیانهای فضای مجازی را اینگونه برشمرد و افزود: ازدواج اینترنتی، فروش داروهای غیر مجاز، رواج مذهب های ساختگی، ترویج مسیحیت تبشیری و وهابیت، رواج و فروش اطلاعات شخصی و فروش سیستم های ماهواره ای از طریق اینترنت از آسیب های این فضاست.

وی یاد آور شد: داروهای فروخته شده توسط این سایتها توسط آزمایشگاههای پلیس تست شده و بسیاری از آنها نه تنها دارو نیستند که سم خالصند.

بزرگترین تهدید اطلاعات شخصی سرقت موبایل است

وی گفت: بزرگترین تهدید اطلاعات شخصی سرقت موبایل است و از شهروندان درخواست می کنم که نسخه پشتیبان از اطلاعات خود تهیه کنند.

وی با اشاره به رواج کلاهبرداری از طریق پیامک گفت: کلاهبرداری پیامکی شایع شده و افراد اگر پیام گرفتند که طرح هزاران لبخند همراه اول برنده شده اند یا برنده سفر به عتبات عالیاتذ هستید بدون تماس با افراد موثق فریب نخورند و اطلاعات حساب خود را در اختیار کلاهبرداران نگذارند.