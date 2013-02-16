تقلید از ترجمه کتب غربی پزشکی تجارت است/کاهش اقبال مردم به داروهای شیمیایی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن ضیایی عصر جمعه در پنجمین همایش ملی طب کل‌نگر که در فرهنگسرای غدیر مشهد برگزار شد اظهار کرد: نباید بلایی که بر سر نفت ایران آوردند، بر سر طب سنتی ما نیز بیاید و رواج طب سنتی اسلامی ازطریق وحدت فعالان و متولیان این طب ممکن می شود.

وی در خصوص طب سنتی اسلامی گفت: این طب بر پایه چهار موضوع جسم، روان، روح که همان جسم سیال است و نور که مراد از آن نورانیت انسانی و ایمانی است قرار دارد.

حجت‌الاسلام ضیایی یادآور شد: طب اسلامی و مکمل، طب کل‌نگر است و این طب بر چند پایه استوار است که عبارتند از پرهیز صحیح، علاج که در آن احتمال برگشت بیماری وجود دارد، پیشگیری صحیح و شفا که در آن بیماری بر نمی‌گردد.

بدن انسان با گیاهان دارویی سازگاری دارد

این کارشناس طب سنتی اسلامی با اعتقاد بر اینکه داروهای گیاهی بر داروهای پزشکی جدید برتری دارد، گفت: بدن انسان با طبیعت سازگاری بیشتری دارد و میزان سازگاری بدن با داروهای گیاهی بیشتر است.

وی گفت: در کشورهای جهان به خاطر اینکه به این موضوع پی برده اند ساخت و درمان از طریق داروهای شیمیایی کم شده است.

حجت‌الاسلام ضیایی یادآور شد: سابقه شرق و غرب در بحث پزشکی تنها 80 سال است و سابقه طب سنتی اسلامی بیش از 1400 سال وهمه متولیان باید در ترویج و توسعه این طب همکاری کنند.

تخلفات عطاران رسیدگی می شود

حسن بخارای رئیس اتحادیه گیاهان دارویی مشهد نیز در این همایش گفت: اتحادیه گیاهان دارویی وصنف عطاران توانسته کارهای مفیدی انجام دهد و باید با ساماندهی صنف عطاران از تخلفات جلوگیری کرد.

رئیس اتحادیه گیاهان دارویی مشهد افزود: به آموزش عطاران پرداخته ایم و 400 نفر در حال طی دوره های آموزشی هستند.

وی بیان کرد: عطاران 1400 سال دود چراغ خورده اند و سیره اهل بیت و طب اسلامی را سینه به سینه به ما رسانده اند و از حقوق آنها که در این زمینه فعالیت داشته باشند.

وی یاد آور شد: در سطح شهر مشهد یازده بازرس داریم که برای جلوگیری از تخلفات صنفی فعال هستند و مسائل را پیگیری و درکمیسیون رسیدگی به شکایات رسیدگی می کنند.