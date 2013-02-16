طب رایج پاسخگوی نیاز درمان کشور نیست/لزوم تربیت متخصص طب سنتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کریمی عصر جمعه در پنجمین همایش ملی طب کل‌نگر که در فرهنگسرای غدیر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بهداشت جهانی بیست سال است که به این نتیجه دست یافته که طب رایج پاسخگوی نیاز درمانی بشر نیست و همه کشورهای دنیا تلاش در رواج طب سنتی داشته اند.

کریمی بیان کرد: برخی افراد به علت ناآگاهی با طب سنتی مخالفت می کنند که البته برای توجیه ادعای خود دلیل منطقی ندارند.

مدیر کل انجمن طب سنتی خراسان رضوی گفت: مسئولان بهداشت کشور در زمینه فرهنگ سازی و سازماندهی و تربیت نیروی متخصص در طب سنتی مسئولند و باید غفلت را کنار بگذارند.

وی تصریح کرد: سوال اساسی از متولیان بهداشت و درمان این است که در طول 30 سال گذشته چه اقدامی را در راستای تحقق این امر انجام داده‌اند.

وی از رسانه ملی، که طب سنتی را به سخره گرفته انتقاد کرد و افزود: دلیل منطقی و علمی برای اثبات ادعاهایتان بیاورید.

کریمی آگاهی از ماهیت و کاربرد طب سنتی را حق مردم دانست و بیان کرد: چگونه می‌شود تمام نهادها و مردم بر درستی طب سنتی اذعان دارند اما برخورد وزارت بهداشت در این خصوص مبهم است.