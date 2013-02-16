طب سنتی توانایی پاسخگویی به بیماریهای شغلی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرنضی دفاعی جمعه شب در پنجمین همایش طب کل نگر اظهار کرد: بسیاری از بیماریهایی که در جامعه موجود است ناشی از فعالیت های شغلی است که طب سنتی می تواند در حوزه صنعت هم جوابگو باشد.

دفاعی بیان کرد: در مباحث پیشگیری ایجاد ساختار مدیریت ایمنی و سلامت در شهر مدیریت شهری است.

وی افزود: ایجاد ساختار و یکپارچه سازی مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست در حوزه مدیریت شهری است.

وی تاکید کرد: کشورهای توسعه یافته اقدام به یکپارچه سازی مدیریت ایمنی و سلامت و محیط زیست در حوزه مدیریت شهری کرده اند.

دفاعی تاکید کرد: یکپارچه سازی فعالیت ها و مدیریت بهتر در راستای اهداف دستیابی به شاخص های یکپارچگی ضروری به نظر می رسد.

وی افزود: متولیان شهرداری وظایفی را به عهده دارند و باید در برنامه های محیط زیستی و سلامت شهری از موازی کاری ها جلوگیری کنند.

دفاعی بیان کرد: سیستم مدیریت یکپارچه شهری برای جلوگیری از موازی کاری ها ست تا نیازها شناسایی شوند و هزینه های مصرفی در این موازی کاری ها صرف برنامه های کلان شود.

وی یاد آور شد: طب کار و سنتی می تواند در حوزه سلامت مدیریت شهری و در این سیستم مدیریتی در نظر گرفته شود.