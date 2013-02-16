تندیس بلورین تفکر و خلاقیت اسلامی به پژوهشگران خراسان رضوی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان نخستین جشنواره تفکر و خلاقیت اسلامی جمعه شب در مراسم برگزاری پنجمین همایش ملی طب کلنگر با حضور مسئولان استانی و کشوری تقدیر شدند .

در اولین دوره برگزاری این جشنواره آقایان نوید کمالی، سید علی اکبر حسینی و محسن قدیمی باقر آباد به عنوان برگزیدگان جشنواره تفکر و خلاقیت اسلامی معرفی شدند .

آقایان نوید کمالی و سید علی اکبر حسینی بدلیل ارائه خدمات شایان توجه به مناطق محروم کشور و تلاش در عرصه رفع محرومیتهای فرهنگی و آموزشی مناطق کمتر توسعه یافته و ارتقاء اقتصاد روستایی به عنوان اولین برگزیدگان حوزه فاوا این جشنواره در کشور معرفی شدند .

نوید کمالی محقق و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بنیانگذار توسعه فناوری اطلاعات در مناطق محروم خراسان رضوی پس از دریافت این تندیس عنوان کرد: کاروان علم و معرفت ایران زمین در مسیری هموار به سوی چشم انداز 1404 و دورتر از آن به سوی احیای فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی حرکتی پرشتاب و پر امید دارد .

وی افزود: موفقیتهای پی در پی جوانان و دانشمندان ایرانی در صحنه های ملی و بین المللی و حیریت جهانیان علی رغم تحریمهای گوناگون ضد علمی انحصارگرایان شاهدی بر این مدعاست .

وی بیان کرد: آمریکا و دیگر انحصارگرایان جهان چه بخواهد و چه نخواهند جوانان ایران اسلامی با سرعتی بیش از پیش به سوی اقتدار علمی و فناوری در خدمت بشر پیش می روند و به تحریم ها و محدودیتهای علمی و اطلاعاتی کمترین توجهی نمی کنند .

کمالی عنوان کرد: دهه 90 دهه کمال یابی و کارآمدی جمهوری اسلامی ایران است که خوشبختانه بدلیل سیاستگذاریهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب امروزه در اوج تحریم های بین المللی ما اوج عزت و اقتدار ملی را تجربه می کنیم .

این محقق و پژوهشگر افزود: ملت ما امروزه وارث گذشته ای بزرگ و شکوهمند هستند که امروزه در قالب برنامه چشم انداز و احیای تمدن اسلامی حرکت می کند .

بنیانگذار توسعه فناوری اطلاعات در مناطق محروم خراسان رضوی ادامه داد: برای بهبود شرایط اقتصادی کشور امروزه باید جهاد علمی را در کشور تقویت نماییم زیرا تاریخ نشان داده است که تنها با تکیه بر دانش و علم است که می توان قدرت و ثروت را به کشور سرازیر کرد.

کمالی افزود: در صورت انسجام جامعه علمی و اجرایی کشور سند چشم انداز افق 1404 به عنوان یک راهنمای گام به گام می تواند ملت ما را بسوی کمال و اقتدار روزافزون هدایت کند.

وی ادامه داد: امروز با مدیریت انقلابی فناوری اطلاعات توانسته است بستری برای توسعه پایدار جامعه اسلامی ما مهیا سازد از این رو بطور مثال امروزه با کمترین هزینه قادریم بیشترین خدمات آموزشی را به هموطنان خود ارائه دهیم .

وی اظهارکرد: فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک، عدالت خدمت رسانی یکسان به همه هم میهنان در هرنقطه کشور را موجب شده است از این روبستر فناوری اطلاعات زمینه ساز حفظ کرامت انسانها در حوزه های مختلف اجتماع گشته است.