خبرگزاری مهر تندیس خدمت فعالان رسانه در توسعه طب اسلامی را دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که بعد از ظهر جمعه در فرهنگسرای غدیر برگزار شد از پنج خبرگزاری فعال در ارتقا طب کل سنتی اسلامی، خبرگزاری مهر، ایسنا، ایرنا، ایکنا و باشگاه خبرنگاران جوان و همچنین روزنامه شهر آرا تقدیر به عمل آمد.

در این همایش همچنین طرح بهار در مشهد به منظور ساماندهی فعالان مجاز عرصه طب سنتی در کشور رونمایی شد.

این طرح به منظور ساماندهی و جلوگیری از فعالیت افراد غیرمجاز در حوزه طب سنتی با مشارکت پلیس فتای خراسان رضوی آغاز به کار کرد، فعالان مجاز در موسسه حجامت ایران باید مدارک خود را در این سامانه قرار دهند و پس از تایید متخصصان این فعالان به سیستم قضایی معرفی و فعالیت مجاز خواهند داشت.

تا کنون 50 نفر در مشهد در این سامانه ثبت نام کرده اند و فعالان مجاز در گرو‌ه‌های پزشکان، حجام، عطاران، داروسازان و پژوهشگران در این پورتال لیست می‌شوند، افراد می‌توانند از تمام نقاط کشور با مراجعه به این سایت از مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت شخص مورد نظر خود در زمینه طب سنتی آگاه شوند.

گفتنی است پنجمین همایش طب کل نگر با هدف توسعه کمی در آموزش طب سنتی و اسلامی، توجه به نیروی انسانی متخصص و بهبود شاخصه‌های سلامت با حضور کارشناسان طب سنتی، جانشین فرمانده پلیس فتا، رئیس اتحادیه عطاران مشهد، نمایندگان استانداری، مسوولان شهری و جمعی از اصحاب رسانه در مشهد برگزار شد.