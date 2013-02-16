راهکارهای کاهش قیمت طلا در بازار/ رونق صادرات طلای ایرانی به ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله محمدولی در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت طلا، جواهر، نقره، ساعت و صنایع وابسته با بیان این‌که هیچ استدلال منطقی در پشت مخالفتهای مطرح شده درباره ایجاد تنوع عیاری در تولید طلا وجود ندارد، گفت: به عنوان مثال گفته می‌شود کاهش عیار طلا باعث سیاه شدن آن می‌شود. این در حالی است که بدل‌های موجود در بازار یک تا دو سال گارانتی دارند و این‌که گفته می‌شود کاهش عیار باعث سیاه شدن طلا می‌شود، اظهارنظری غیرکارشناسی است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا، جواهر و نقره استان تهران افزود: شرایط امروز حاکم بر تولید در کشور شرایط خوبی نیست و از ابتدای سال تاکنون واحدهای تولید مصنوعات طلا با کاهش تولید مواجه و مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند.

وی تصریح کرد: فوش طلا در سال جاری کاهش یافته که این موضوع باعث شده است تا فروشندگان طلا به واحدهای تولیدی نیز کمتر سفارش دهند؛البته متاسفانه ظرفیتهای داخلی در حوزه تولید مصنوعات طلا نادیده گرفته شده است.

محمدولی با اشاره به صادرت محصولات طلا و جواهر ایران به بازار ترکیه گفت: مذاکراتی نیز برای صادرات طلای ساخت داخل به بازار کردستان عراق در حال انجام است.

در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی طلا، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته، دهها شرکت تولیدکننده، صادرکننده، عرضه کننده و فروشنده طلا و جواهر داخلی و خارجی علاوه برارائه انواع سرویس های مختلف طلا، جواهر و نقره ساخته شده داخلی، نوین ترین دستگاهها و تجهیزات ساخت، قالب گیری و تعمیرات طلا و جواهر را نیز در معرض دید علاقمندان قرار دادند.

این نمایشگاه با مشارکت بیش از یکصد و بیست شرکت داخلی و 22 شرکت خارجی از کشورهای ، ترکیه ، ژاپن، سوئیس، ایتالیا ،چین ، تایلند و آلمان و در فضائی بالغ بر 10 هزار متر مربع برگزار شده است. همچنین در آن، انواع سنگهای قیمتی، انواع جواهرات، انواع فیروزه‌ها، دستگاههای مدرن تولید داخل طلا و جواهر، انواع شیشه های ضد گلوله مقام در برابر زلزله، انواع دستگاهها و سیستم های حکاکی، دستگاههای جدید ریخته‌گری و سازنده مصنوعات طلا و پلاتین ، دستگاههای برش و حالت دهنده طلا ، دستگاههای میکرو جوش نقطه ای طلا و جواهرات ، دستگاه های مدل سازی با حجم تولید بسیار بالا، کوره های ذوب طلا ، ابزارآلات ، دستگاههای ساخت زیورآلات ، دستگاههای تصفیه طلا ،انواع صندوق های نسوز و درب های ضد سرقت ، دستگاههای تولید شمش و دیگر تجهیزات و صنایع وابسته ارائه می شود و در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.