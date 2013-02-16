جزئیات ارائه اولین نتایج عملکرد بسته اشتغال 91/ صدور 980هزار مجوز جدید کارخانگی

علی اکبر لبافی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید شورای عالی اشتغال در روز یکشنبه (فردا) خبر داد و گفت: دستور کار این دور از جلسه شورا بررسی سیمای بازار کار کشور است و در این بخش بحث فرصت های شغلی، جویندگان کار و بکارگمارده شدگان مطرح خواهد شد.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: قرار است در موارد یادشده مباحث به صورت کلی و ریز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و از سویی نیز هر یک از دستگاه ها و به صورت کلی مجموعه های فعال در حوزه اشتغال یکسری تعهدات داشتند و ما قرار است در شورای عالی اشتغال وضعیت انجام تعهدات و تحقق 10 ماهه اول سال برنامه های اشتغال زایی در کشور را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

ثبت نام 600هزار کارجو در دفاتر کاریابی

لبافی خاطر نشان کرد: به صورت نمونه کاریابی های غیردولتی کشور قرار بود در سال جاری 200 هزار نفر را ثبت نام و در بازار کار کشور جذب نمایند، با این حال عددی که امروز از طریق دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی ثبت نام شده است حدود 600 هزار کارجو است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: با این حال قرار است به عنوان یکی از دستور کارهای جلسه جدید شورای عالی اشتغال عملکرد دفاتر کاریابی غیردولتی کشور مورد بحث و بررسی اعضای شورا قرار گیرد.

وی تاکید کرد: همچنین قرار است آمار عملکرد استفاده بنگاه ها از تخفیف بیمه ای سهم کارفرما موضوع بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه برای جذب نیروی جدید در سال جاری مورد بررسی قرار گیرد.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در این آمارها نام و مشخصات استفاده کنندگان از تخفیفات بیمه ای و کارگاه ها مشخص شده است. البته در 10 ماهه اول سال جاری 96 هزارنفر نیروی جدید به واسطه استفاده از تخفیف حق بیمه سهم کارفرما جذب و وارد بازار کار شده اند.

جذب 96هزار نیروی جدید در بنگاه ها

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عملکرد مربوط به مشاغل خانگی نیز با اعلام اینکه در این رابطه تاکنون 980 هزار مجوز راه اندازی کسب و کار صادر شده است، اظهار داشت: همچنین میزان تسهیلات پرداخت شده و میزان نیاز به تسهیلات برای راه اندازی طرح های مشاغل خانگی مشخص و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی همچنین از بررسی وضعیت ایجاد مشاغل خرد و عملکرد بانک ها در نشست جدید شورای عالی اشتغال سخن گفت و افزود: گزارشی نیز از سوی معاون رئیس جمهور در ارتباط با تاثیرگذاری بانک ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی ارائه می شود.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: از سویی نیز در نظر داریم تا در قالب این نشست بتوانیم تفویض اختیار بیشتری برای استان ها داشته باشیم. از جمله اینکه در بسته قبلی مشاغل خانگی حدود 300 رشته شغلی مطرح بود که متقاضیان می توانستند در این رشته ها اشتغال ایجاد کنند و در حال حاضر می خواهیم این میزان را در اختیار استانداران و کارگروه های اشتغال استان ها قرار دهیم.

لبافی با اشاره به اینکه این کار برای استفاده بهتر از ظرفیت ها و بسترهای استان های مختلف در بحث ایجاد مشاغل خانگی دنبال می شود، افزود: از سویی نیز در مورد طرح های بیش از 2 میلیاردتومان که استان ها اجازه داشتند تا 30 درصد منابع را به بنگاه های بزرگ اختصاص دهند می خواهیم با اجازه شورای عالی اشتغال نحوه تخصیص، سقف تسهیلات و چگونگی چرداخت را به کارگروه های اشتغال در استان ها واگذار نماییم.