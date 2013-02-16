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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۲۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ارسال طرح اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت تعاون به دولت

ارسال طرح اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت تعاون به دولت

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، از ارسال طرح اصلاح اساسنامه این صندوق به دولت خبر داد و گفت: در صورت نهایی شدن این اصلاحیه و طرح تغییر آئین نامه در مجمع عمومی؛ سقف صدور ضمانت نامه اعتباری از 1.5 به 5 میلیاردتومان افزایش خواهد یافت.

امیر میمنت آبادی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه به لحاظ بهبود وضعیت صدور ضمانت نامه و مقررات 2 اصلاحیه به مجمع عمومی صندوق و دولت ارائه شده و هر دو مورد نیز در دستور کار قرار دارد که بتوانیم موضوع تغییر اساسنامه را در دولت و آئین نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون را نیز در مجمع دنبال کنیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، اظهار داشت: در این رابطه موافقت های اولیه دریافت شده است و در صورت نهایی شدن این موارد، سقف ضمانت نامه صندوق ضمانت برای تعاونی ها و اتحادیه ها از 1.5 میلیارد تومان به 5 میلیاردتومان افزایش خواهد یافت.

میمنت آبادی خاطر نشان کرد: از سویی نیز کارمزدهای صندوق به میزان 50 درصد کاهش خواهد یافت و از سویی نیز موارد مربوط به دریافت مدارک از مجموعه های تعاونی و شرکت های ذینفع هم بهبود می یابد و نوع صدور ضمانت نامه نیز از صرفا اعتباری خارج می شود.

این مقام مسئول در بخش تعاون، ادامه داد: پیشنهاد شده است که بتوانیم معاملات، تعهدات و مطالبات شرکت های تعاونی را نیز بتوانیم ضمانت کنیم. در هر صورت نهایی شدن اصلاحاتی که در اساسنامه و آئین نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون مدنظر است، به عنوان مصوبه هیئت دولت خواهد بود.

وی با اعلام اینکه با امضای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون موضوع اصلاحیه ها از دستور کار خارج و در کمیسیون های تخصصی دولت بررسی و دنبال خواهد شد. پیش تر با تهیه و تدوین اصلاحیه ها، مصوبه هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون نیز اخذ شد.

کد مطلب 1815818

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