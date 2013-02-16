ارسال طرح اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت تعاون به دولت

امیر میمنت آبادی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه به لحاظ بهبود وضعیت صدور ضمانت نامه و مقررات 2 اصلاحیه به مجمع عمومی صندوق و دولت ارائه شده و هر دو مورد نیز در دستور کار قرار دارد که بتوانیم موضوع تغییر اساسنامه را در دولت و آئین نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون را نیز در مجمع دنبال کنیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، اظهار داشت: در این رابطه موافقت های اولیه دریافت شده است و در صورت نهایی شدن این موارد، سقف ضمانت نامه صندوق ضمانت برای تعاونی ها و اتحادیه ها از 1.5 میلیارد تومان به 5 میلیاردتومان افزایش خواهد یافت.

میمنت آبادی خاطر نشان کرد: از سویی نیز کارمزدهای صندوق به میزان 50 درصد کاهش خواهد یافت و از سویی نیز موارد مربوط به دریافت مدارک از مجموعه های تعاونی و شرکت های ذینفع هم بهبود می یابد و نوع صدور ضمانت نامه نیز از صرفا اعتباری خارج می شود.

این مقام مسئول در بخش تعاون، ادامه داد: پیشنهاد شده است که بتوانیم معاملات، تعهدات و مطالبات شرکت های تعاونی را نیز بتوانیم ضمانت کنیم. در هر صورت نهایی شدن اصلاحاتی که در اساسنامه و آئین نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون مدنظر است، به عنوان مصوبه هیئت دولت خواهد بود.

وی با اعلام اینکه با امضای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون موضوع اصلاحیه ها از دستور کار خارج و در کمیسیون های تخصصی دولت بررسی و دنبال خواهد شد. پیش تر با تهیه و تدوین اصلاحیه ها، مصوبه هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون نیز اخذ شد.