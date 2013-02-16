کنگره بزرگ مهدویت در اهواز برگزار می شود



به گزارش خبرنگار مهر، کنگره بزرگ مهدویت با محور بررسی مسائل مختلف پیرامون غیبت و ظهور امام زمان(عج)، حکومت عدل الهی برگزار می شود.

زمان برگزاری کنگره مهدویت 17 اسفنده ماه خواهد بود که علاقمندان باید حداکثر آثار و مقالات خود را سه روز قبل از برگزاری این مراسم به دبیرخانه ارسال کنند.

مهدویت در مبارزه با انحرافات دینی، حکومت والایی و زمینه سازی ظهور، جایگاه آموزه های مهدویت در جهت دهی بیداری اسلامی، راهکارهای مهدویت جهت انحرافات دینی، مهدویت و مهد جوانان در حکومت مهدوی، آثار معنوی تربیتی انتظار، جایگاه و نقش جوانان در حکومت مهدوی پسند، مهدویت از دیدگاه قرآن کریم و روایت محورهای کنگره مهدویت است.

آینده جهان از منظر قرآن، بایدهای جامعه منتظر از دیدگاه قرآن و روایت، بررسی مفاهیم سیاسی در دعاهای عهد، ندبه و افتتاح و کلام مهدوی در روایت از دیگر محور های این کنگره هستند.

تدوین مقاله باید شامل مقدمه، هدف، روشها و یافته های مهم بوده و حداقل در 15 پاراگراف نگاشته شوند. مقالات ارسالی بر نرم افزار word 2007 با فونت B Nazanin 14 تایپ و بر روی cd به آدرس دبیرخانه کنگره ارسال و به مقالات برگزیده هدایای ویژه داده خواهد شد.

نشانی دبیرخانه کنگره مهدویت به نشانی اهواز، فلکه سوم کیانپارس اداره کل اوقاف و امور خیریه خوزستان، معاونت فرهنگی و اجتماعی با شمار تلفن 06113379416 خواهد بود.



