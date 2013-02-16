هپکوی اراک مقابل کاسپین به برتری دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته شانزدهم رقابت‌های قهرمانی لیگ برتر هندبال، عصر جمعه دو تیم ستاره فروغ کرمان و شهرداری تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی 24 بر 24 به پایان رسید.

در دیگر بازی روز گذشته هپکوی اراک با نتیجه 28 بر 24 مقابل کاسپین قزوین به برتری دست یافت. در همین چارچوب پنجشنبه ثامن الحجج مشهد با نتیجه 26 بر25 فولاد ماهان سپاهان را مغلوب کرد و جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی استحکام بخشید. در آخرین بازی این هفته امروز شنبه صنعت مس کرمان میزبان نیروی زمینی است.