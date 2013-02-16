صبا با شکست از نفت آبادان صعود نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال کشورمان دیدارهای هفته هفتم و پایانی از دور برگشت بازی های مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور شامگاه جمعه برگزار شد و از گروهی که صبا در آن قرار داشت تیم های فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان راهی مرحله نهایی شدند اما صبا صعود نکرد.

در یکی از دیدارهای همزمان در گروه های چهار گانه، تیم های فوتبال صبای قم و صنعت نفت آبادان در جدالی تقریبا حساس در آبان به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی از قضا یکی از دیدارهای جذاب هفته چهاردهم به شمار می رفت در نهایت به سود تیم میزبان یعنی صنعت نفت آبادان پایان یافت.

صنعت نفت آبادان تیم رده پنجم از گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور بود که در تلاش برای بهبود موقعیت خود در جدول و گرفتن جایگاه صبا در رده چهارم، در خانه خود با سه گل به برتری رسید.

تماشاگرانی که در بیست و هفتمین روز بهمن ماه این دیدار را نظاره گر بودند، بازی جذابی را از هر دو تیم تماشا کردند و در نهایت سه گل در این دیدار به ثمر رسید که هر سه گل سهم تیم نوجوانان صنعت نفت آبادان بود تا آبادانی ها ضمن جبران شکست بازی رفت مقابل صبا، جایگاه این تیم را نیز در مکان چهارم بگیرند.

صبای قم در این دیداری خارج از خانه در شرایطی با نتیجه دور از انتظار سه بر صفر مغلوب صنعت نفت آبادان شد که در هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور نیز در خان خود با چهار گل به تیم فولاد خوزستان باخته بود.

شاگردان حامد بختیاری زاده بدین ترتیب هفتمین باخت خود در این فصل مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور را پذیرفتند و با کسب همان چهار پیروزی و سه تساوی از هفت بازی دیگر خود با 15 امتیاز جایگاه پنجم جدول رده بندی را به خود اختصاص دادند و بدین ترتیب سهمیه قم در لیگ برتر نوجوانان حفظ شد.

در جدول رده بندی گروه دوم از مرحله مقدماتی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور صبای قم بعد از تیم های فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، استقلال اهواز و صنعت نفت آبادان در مکان پنجم قرار گرفت، ضمن اینکه فولاد و ذوب آهن به عنوان دو تیم برتر این گروه به مرحله نهایی رفتند.