واگذاری امور اجرایی جذب هيأت علمي به 2 وزارتخانه علوم و بهداشت

محمد علی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سیاستهای اجرایی هیئت های عالی جذب به هیئتهای مرکزی وزارتخانه های بهداشت و علوم واگذار شد، درباره دلیل این امر، گفت: سیاستها چیزی نیست که یک ساله و دو ساله عوض شود، بلکه تصویب سیاستهای جذب 5 ساله یا 10 ساله صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در اوایل راه اندازی هیئت های مرکزی جذب، ناچار بودیم برای نهادینه شدن این امر، تدوین، تصویب و آسیب شناسی امور اجرایی جذب را در هیئت عالی جذب و با کمک دانشگاهها انجام دهیم، اما بعد از گذشت 5 سال از تاسیس هیئت عالی جذب، امور مربوط به هیئت های مرکزی به این دو وزارتخانه واگذار شد.

به گفته این رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم اکنون امور مربوط به جذب در دو وزارتخانه مذکور صورت می گیرد.

کی نژاد در ادامه با بیان اینکه یک سری امور هم که پیش از این باید توسط هیئت های اجرایی جذب دانشگاهها صورت می گرفت اما در هیئت های مرکزی انجام می شد، بار دیگر به دانشگاهها واگذار شد.