شروط رئیس دانشگاه شهیدبهشتي برای ادامه فعالیت واحد دوبی/ ممانعت از استادان در فرودگاه امارات

محمد مهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ذکر دلايل عدم فعالیت دوباره واحد دوبی دانشگاه شهید بهشتی، با بیان اینکه مسائل سیاسی روابط ایران و امارت بر حضور دانشگاه شهید بهشتی حاکم است، ادامه داد: من نمی توانم در کشوری که شان نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال می برد، شعبه دانشگاه تاسیس کنم، وقتی استاد دانشگاه شهید بهشتی در فرودگاه امارات نگهداشته می شود، من نمی توانم اجازه دهم این شعبه در دوبی فعال شود.

وی با اینکه امارات کشور مستقلی نیست و با سیاستهای آمریکا و انگلیس بالا و پایین می شود، افزود: در این راستا باید مسائل ارزی و سیاسی را در نظر گرفت، با این حال با ادامه فعالیت واحد دوبی به خاطر دانشجویان ایرانی مقیم امارات مشکلی ندارم اما باید دید نظر مسئولان در این زمینه چیست.

وي با اشاره به نظر مثبت مسئولان وزارت علوم در خصوص ادامه فعالیت واحد دوبی گفت: در صورتیکه شرایط فعالیت علمی واحد شهیدبهشتی در دوبی فراهم شود، از خدا می خواهیم پذیرش دانشجو را ادامه دهیم.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از دانشجویانی که تا پیش از تعطیلی شعبه دوبی این دانشگاه، در آن ثبت نام کرده اما دانشجوی مقیم امارات نبودند، تصریح کرد: من نمی توانم بپذیرم، دانشجویی همراه با استاد دانشگاه به دوبی بیاید و سرکلاس درس حاضر شود و دوباره به ایران بازگردد.

طهرانچی در این باره، اظهار داشت: تاکنون دانشجویانی که در شعبه دوبی دانشگاه شهید بهشتی تحصیل می کردند به ندرت دانشجوی ایرانی مقیم این کشور بوده اند. به شرطی اجازه فعالیت واحد دوبی را می دهم که تنها دانشجویان ایرانی مقیم امارات متقاضی تحصیل باشند.

این مقام مسئول دانشگاه شهیدبهشتی درباره تکلیف زمین دانشگاه در دوبی، گفت: این زمین به دانشگاه شهید بهشتی تعلق نداشته و استیجاری است.

وی همچنین در پاسخ به پرسش مهر درباره آخرین وضعیت دانشجویان واحد دوبی که به تازگی منتقل شده اند، اظهار داشت: این دانشجویان هم اکنون با هیچ مشکلی مواجه نیستند و شهریه ای هم که از آنان دریافت می شود به ریال است.