استحکام وحدت در پرتو نهج البلاغه/ تبلور نور در اذهان تشنه معرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنگره ملی نهج البلاغه که با حضور اندیشمندان و نویسندگان 19 استان کشور از جمله کرمانشاه، چهار محال و بختیاری، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی، همدان، ایلام و لرستان در سیستان و بلوچستان برگزار شد به همدلی و تهذیب هر چه بیشتر اذهان عمومی منجر شد.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در تشریح دستاورد های برگزاری این کنگره در زاهدان گفت: معرفی نهج البلاغه و شناخت منطقی و همچنین دیدگاه مذاهب دیگر درباره شخصیت امام علی (ع) موجب نزدیکی دل ها و اشنایی نسبت به یکدیگر شد.

حجت الاسلام صفر قربان پور در مصاحبه با مهر شناخت نقاط اشتراک را موجب تحکیم وحدت در بین شیعه و سنی دانست و افزود: برگزاری کنگره نهج البلاغه این فرصت را ایجاد کرد تا بسیاری از ذهنیت ها در این رابطه تصحیح شده و تصویر شفافی از استان و وحدت حاکم در بین تشیع و تسنن ترسیم شود.

دبیر علمی و اجرایی نخستین کنگره ملی نهج البلاغه ارسال بیش از 150 مقاله در خصوص محتوای این کتاب ارزشمند را نشانه مودت و عشق به مولای متقیان حضرت علی (ع) عنوان کرد و افزود: نهج البلاغه حاوی رهنمود های ارزشمندی است که اگر در دولت مردان نهادینه شود بدون شک بسیاری از مسائل موجود در جامعه بدون هیچ هزینه ای حل خواهد شد.

وی تاکید کرد: منابع مدیریتی و اجرایی مسلمانان بسیار غنی تر از جامعه غربی است اما متاسفانه به دلیل عدم شناخت بسیاری از مسلمانان با چنین منابع غنی ، الگو های غربی در جامعه ملاک می شود که به هیچ وجه به صلاح جامعه اسلامی نیست.

نهج ابلاغه خواهر قرآن نامیده شده است

مدیر حوزه علمیه برادران سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به این مطلب که از نهج ابلاغه به عنوان خواهر قرآن یاد می شود گفت: کنگره نهج ابلاغه تلنگری برای حرکت هدفمند و یاد آوری بسیاری از اصول فراموش شده در جامعه اسلامی بود.

حجت الاسلام رضا ایمانی خواه افزود: کتاب قرآن به عنوان برنامه زندگی و سعادت انسان ها است و نهج البلاغه می تواند مفسر قرآن و برنامه زندگی انسان ها باشد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری ادامه داد: درست است که حکومت علوی را نمی توانیم اجرا کنیم اما از افتخارات ما اینست که در مسیر علوی گام بر می داریم.

ایمانی خواه استخراج و رعایت قوانین و مقررات نهج البلاغه را بهترین شرح وظایف همه انسان ها در زندگی و جامعه خطاب کرد و افزود: اجرای فرامین موجود در نهج ابلاغه زمینه ساز اصلاح و تاثیر گذاری در جامعه است.

نهج البلاغه داروخانه ای برای تیمار جامعه بشری است

رییس موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امیرالمونین (ع) نیز کم توجهی و کم کاری در استخراج منابع ارزشمند نهج البلاغه را یکی از نشانه های مظلومیت امیر مومنان حضرت علی (ع) عنوان کرد و گفت:با وجود گذشت بیش از 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکوفایی داشته های دینی و مذهبی اما اقدام شایسته ای در انتقال مفاهیم این دریای بیکران به اذهان عمومی صورت نگرفته است.

محمد مهدی دشتی با بیان اینکه از سال 1367 تاکنون تعداد 250 هزار فیش کاربردی از نهج البلاغه استخراج شده است ادامه داد:عناوین حاصله از این اقدام فرهنگی تا کنون به چاپ 10 جلد کتاب منتهی شده است.

وی اذعان داشت:نهج البلاغه در تمامی موضوعات از جمله اقتصاد ،خانواده ،وقف ،محیط زیست ،حقوق بشر و حتی متافیزیک مباحثی را در خود جای داده است که با وجود پیشرفت های نوین ،اما بشر به تازگی به آن دست یافته است.

دشتی اضافه کرد: نهج ابلاغه داروخانه ای برای تیمار بشری است که به دلیل کوتاهی در معرفی ابعاد معنوی و عدم انس برخی از مسلمانان با آن شاهد افزایش مشکلات بشری در دنیا هستیم.

