قند درماني روشي براي بهبود سريع زخمها

به گزارش خبرگزاری مهر، این مطالعه نشان داد وقتی درمان با آنتی بیوتیک و دیگر داروها موفق نیست، شکر دانه دانه ای که مستقیما بر روی زخم بستر، زخم پا و حتی عضو قطع شده ریخته می شود موجب التیام زخم می شود.

موسی موراندو پژوهشگر دانشگاه ولورهمپتون گفت: قند، آب را از زخم به سوی پانسمان می کشد و فرایند بهبود را تسهیل می کند، این درمان برگرفته از طب سنتی آفریقایی است.

این پژوهشگر در زیمبابوه بزرگ شد و وقتی کودک بوده می دیده پدر بزرگش از شکر برای بهبود زخم و تسکین درد استفاده می کرده است.

یکی از بیماران تحت درمان با این شیوه، مردی است که یک پایش بر اثر بیماری قطع شده است.

در پای این بیمار حفره ای از زخم به عمق یک انگشت ایجاد شد که به طور مطلوب بهبود نمی یافت.

پژوهشگران او را تحت قنددرمانی قرار دادند و پس از دو هفته اندازه زخم به طور چشمگیری کاهش یافت.

تا کنون 35 بیماری که تحت این درمان قرار گرفتند بهبود یافته اند و هیچ تاثیر معکوسی در آنها دیده نشده است.