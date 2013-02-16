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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۲۹

با حضور احمدي‌نژاد؛

نخستين همايش ملي توسعه سواحل مكران و اقتدار دريايي ایران آغاز شد

نخستين همايش ملي توسعه سواحل مكران و اقتدار دريايي ایران آغاز شد

نخستين همايش ملي توسعه سواحل مكران و اقتدار دريايي جمهوري اسلامي ايران با حضور رييس جمهور در چابهار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، همايش ملي توسعه سواحل مكران و اقتدار دريايي جمهوري اسلامي ايران از امروز تا سي بهمن و از سوي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه دريا نوردي و علوم دريايي چابهار واقع در منطقه سوم نيروي دريايي ارتش در كنارك و چابهار برپا خواهد بود.

کد مطلب 1815851

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