به گزارش خبرنگار مهر، افشین داوری در خصوص مسابقات دوومیدانی جام فجر تصریح کرد: در بیست و یکمین دوره از مسابقات دوومیدانی جام فجر شاهد رقابت‌های خوب و منظمی بودیم. امیدوارم در آینده انگیزه‌هایی بیشتری ایجاد کنیم تا قهرمانان برتر هم وارد این عرصه شوند. مسابقات جام فجر میدان خوبی برای پشتوانه‌های دوومیدانی کشور بود. برخی از رشته ها از جمله سه‌گام و پرش ارتفاع شرایط خوبی داشت.



وی با اشاره به رکوردهایی خوبی که در مواد 60 و 1500 متر به ثبت رسید، ادامه داد: بازی‌های کشورهای همبستگی اسلامی، قهرمانی آسیا و جهان کار ما را تظمین می‌کند. دوندگان ایران برای حضور در این مسابقات انگیزه‌های بالایی دارند. البته به دلیل اینکه برخی از ملی‌پوشان مطرح کشور در فصل بدنسازی قرار داشتند، صلاح نبود که در این مسابقات حضور پیدا کنند.



رئیس فدراسیون دوومیدانی گفت: امیدوارم در آینده ورزشکاران زیادی را برای کسب ورودی مسابقات جهانی آماده ببینیم.



داوری در خصوص سطح کمی و کیفی مسابقات اظهار داشت: برای آمدن تیم‌هایی خوب و مطرح باید انگیزه‎هایی وجود داشته باشد که آنها مسائل‌ مادی و دلاری است. باید این اتفاق رخ بدهد تا تیم‌های و دوندگان مطرح در اینچنین مسابقاتی شرکت کنند. البته تیم‌های امسال نسبت به دوره گذشته به مراتب بهتر از گذشته بود.



"قرار بود عباسی وزیر ورزش برای تماشای این مسابقات بیاید، چرا این موضوع محقق نشد؟" داوری در پاسخ به این پرسش تاکید کرد: وزیر ورزش صبح جمعه به ایران رسید. قرار بود که برای تماشای مسابقه به سالن باید اما به دلیل اینکه باید راهی گلستان می‌شد، نتوانست در محل برگزاری رقابت‌ها حضور یابد.

به گزارش مهر، بیست و یکمین دوره مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن فجر روزهای 26 و 27 بهمن ماه سال جاری در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد. شش تیم خارجی و هفت تیم داخلی در دو بخش مردان و زنان در طول این پیکارها با هم به رقابت پرداختند.

