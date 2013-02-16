  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۵۸

عناوین مهم‌ترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهم‌ترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - سرویس بین‌الملل: عناوین مهم‌ترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است:

آمریکای شمالی:

پلیس تورنتو شرکت کنندگان در تظاهرات ضد فقر را از محل اعتراضات تخلیه کردند.

اروپا:

در پی اعتصاب کارکنان، صدها پرواز در اسپانیا لغو شد.

غرب آسیا:

کشته شدن 150 نفر بر سر کنترل فرودگاه حلب

یک کشته و بیست و شش زخمی در درگیری های مصر

شورای امنیت سازمان ملل در مورد قاچاق سلاح به یمن هشدار داد.

تظاهرات مردم فلسطین پس از مداخله سربازان صهیونیستی به خشونت کشده شد

تظاهرات روز گذشته مردم در اعتراض به شهادت یک نوجوان به دست نیروهای آل خلیفه به خشونت کشیده شد.

غربی در مذاکرات آتی پیشنهاد ضعیف شدن تحریم‌های طلا را ارائه می‌کنند.

آفریقا:

قهرمان پارالمپیک جهان از آفریقای جنوبی به حبس ابد محکوم شد.

کد مطلب 1815855

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها