آمریکای شمالی:

پلیس تورنتو شرکت کنندگان در تظاهرات ضد فقر را از محل اعتراضات تخلیه کردند.

اروپا:

در پی اعتصاب کارکنان، صدها پرواز در اسپانیا لغو شد.

غرب آسیا:

کشته شدن 150 نفر بر سر کنترل فرودگاه حلب

یک کشته و بیست و شش زخمی در درگیری های مصر

شورای امنیت سازمان ملل در مورد قاچاق سلاح به یمن هشدار داد.

تظاهرات مردم فلسطین پس از مداخله سربازان صهیونیستی به خشونت کشده شد

تظاهرات روز گذشته مردم در اعتراض به شهادت یک نوجوان به دست نیروهای آل خلیفه به خشونت کشیده شد.

غربی در مذاکرات آتی پیشنهاد ضعیف شدن تحریم‌های طلا را ارائه می‌کنند.

آفریقا:

قهرمان پارالمپیک جهان از آفریقای جنوبی به حبس ابد محکوم شد.