نقد پذیری سرمایه ای ارزنده برای صلاح فرد و جامعه است

مجتبی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم انجام نقد سازنده در جامعه گفت: نقد به عنوان عامل مهم و اساسی اصلاحی و پیش برنده و بالنده به موفقیت و کارایی برنامه ها و طرح های مدیران و مسئولین در کشور کمک می کند.

مولوی افزود: نقد منصفانه جلوی بسیاری از ریزشها و دوباره کاریها و تکروی ها را می گیرد و در نتیجه طرحها را در راستای سودهی و بهره مندی بهتر و بیش تری قرار می دهد و از اسرافها و ریخت و پاشهای حاشیه ای و جانبی جلوگیری می کند.

وی اظهار داشت: طرح خبرگزاری مهر نقش مهمی در فرونشاندن آسیبها و آفتهای فردی و اجتماعی دارد و به پایان دادن کشمکشها کمک می کند.

فرماندار نهاوند عنوان کرد: به همان اندازه که نقد و نقادی مایه کمال و رشد رفتارها و عملکردهاست نقدپذیری نیز زمینه ساز بسیاری از خوشبینی ها و امیدواریها نسبت به اصلاح امور است.

مجتبی مولوی گفت: مدیرانی که به پیشباز نقد می روند و از آن بیم و ترسی ندارند، از مدیریتی بهتر و کمال یافته تر برخوردارند و کم تر دچار چالش دوباره کاری و نابسامانی می شوند.

مولوی اظهار داشت: تلخی نقد و انتقاد با دستآوردهای شیرین آن از میان می رود و پیامدهای سازنده و سودمند نقد سبب می شود که مدیر همواره خود را در دید نقد دیگران بگذارد و هیچ گاه کارکرد خویش را از آن بی نیاز نداند.

وی افزود: مدیران و مسئولین نباید گمان کنند که هر چه می گویند یا انجام می دهند، کسی حق ندارد به آن اشکال و یا از آن ایراد بگیرد چون باعث بدبینی و اخلال در امور می شود.

فرماندار نهاوند عنوان کرد: نقد موثر و کارآمد زمینه ساز پویایی مدیران و مسئولان و موفقیت در حوزه مدیریت آنان است.

مجتبی مولوی گفت: طرح خبرگزاری مهر موضوع ارزشمندی است که باعث می شود نقاط ضعف و قوت مشخص و درصدد اصلاح امور برآئیم و هرکجا هم که اشتباه کرده باشیم وظیفه خود می دانیم که معترف به اشتباه خود شویم و مشکل را اصلاح کنیم.