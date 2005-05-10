مردم توصيه پزشكان را براي ترك سيگار نمي پذيرند!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، گفته مي شود به دنبال جامعه معلمان، پزشكان از مورد اعتماد ترين قشر در بين احاد مختلف مردم هستند و هر آنچه را كه پزشك به بيمار توصيه مي كند، او با جان و دل مي پذيرد. از همين رو شنيدن توصيه هاي پزشكي از دهان دكتر به همان اندازه لذت بخش و شيرين است كه ياد گرفتن علم و ادب از معلم.

نتايج مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد در شرايط حاضر سالانه 4 ميليون نفر در دنيا بر اثر بيماريهاي ناشي از استعمال دخانيات جان خود را از دست مي دهند كه 70 درصد اين مرگ و ميرها متوجه كشورهاي در حال توسعه است.

در حال حاضر يكي از معضلات حاكم بر فضاي جامعه كه بيش از همه اقشار، نسل جوان و نوجوان ما را تهديد مي كند، استعمال دخانيات است. متاسفانه اين واقعيت را همگان پذيرفته ايم كه سيگار مقدمه اي براي كشيده شدن فرد به سوي اعتياد به انواع مواد مخدر بود و به همين جهت انديشمندان و روان شناسان مسائل اجتماعي همواره بزرگان جامعه را نسبت به تهديدات و عواقب ناگوار مصرف سيگار گوشزد مي كنند.

لذا همواره توصيه مي شود براي حفظ جامعه از پديده استعمال دخانيات، جوانان بايد در سنين نوجواني يعني در مدارس تا پيش از ورود به دانشگاه و همچنين سال هاي نخستين ورود به دانشگاه، آموزش هاي لازم را فراگيرند. چون در صورت سيگاري شدن افراد در دوران نوجواني و جواني، احتمال ترك حتي براي افرادي هم كه از مضرات آن آگاهي پيدا كرده اند بسيار مشكل است.

متاسفانه مطالعات نشان مي دهد از بين 10 نفر سيگاري 8 نفر آنها در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند و بيشتر معتادان به سيگار در سنين جواني شروع به مصرف آن مي كنند. به طوري كه حدود 100هزار نفر در جهان هر روز به صورت حرفه اي كشيدن سيگار را شروع مي كنند...

در هر حال امروز كمتر كسي است كه با معضلات سيگار و مضرات مواد دخاني و مخدر آشنا نباشد و همين مساله خود موجب مي شود پيامدهاي مثبت و منفي از اين جهت متوجه افراد جامعه شود. زيرا اگر فرد با آگاهي از مضرات سيگار به مصرف آن روي بياورد قطعا ترك او مشكل تر از كسي خواهد بود كه ناآگاهانه و به صورت خيلي اتفاقي لب به سيگار زده است.

لذا با اين ذهنيت به سراغ قشري از جامعه مي رويم كه وظيفه گوشزد كردن خطرات ناشي از استعمال احتمالي دخانيات را به ساير احاد مردم دارند. همان طور كه عنوان شد جامعه پزشكان همواره در بين مردم از جايگاه نسبتا مناسبي برخوردارند و همين امر سبب مي شود مردم توصيه هاي پزشكي و بهداشتي پزشكان را جدي بگيرند و حتي جامه عمل بپوشانند.

اما با شنيدن اين خبر كه درصد مصرف كنندگان سيگار در بين پزشكان بيشتر از ساير احاد مختلف مردم است ، متوجه خواهيم شد كه ديگر "حناي پزشكان هم رنگ ندارد" و نمي توان به گفته هاي آنها چندان اعتماد داشت.

بر اساس يك طرح پرسشگري از 80 هزار پزشك، پيرا پزشك، دندانپزشك، دارو ساز، متخصص ، جراح و تمامي افرادي كه به نوعي در حرفه پزشكي فعاليت مي كنند، مشخص گرديد 16 درصد آنها سيگار مصرف مي كنند، در حالي كه جامعه آماري افراد سيگاري كشور 14درصد اعلام شده است.

تفاوت دو درصدي افراد سيگاري جامعه و پزشكان نشان از اين واقعيت دارد كه نمي توان زياد به گفته هاي اين قشر توجه جدي كرد. زيرا اگر خطري متوجه سلامت فرد باشد خود پزشك هم مستثني از اين قائده نبوده و مي بايست سيگار مصرف نكند.

متاسفانه 12 ميليون سيگاري در كشور سالانه 54 ميليارد نخ سيگار دود مي كنند كه سهم مصرف هر فرد سيگاري در كشور روزانه بين 13 تا 15 و ماهانه معادل 450 نخ سيگار است. در حالي كه سالانه 3 تا 4 هزار ميليارد تومان نيز صرف خريد و هزينه هاي درماني ناشي از سيگار مي شود.

گزارشها و آمار جهاني نشان مي دهد پزشكان معمولا در تمام دنيا به اندازه ديگر اقشار جامعه سيگار مصرف مي كنند. ضمن اينكه بررسي هاي انجام شده در دنيا و ايران نشان مي دهد پزشكان سيگاري مصرف دخانيات را در سنيني آغاز كرده اند كه هنوز پزشك نبوده اند. بنابراين شروع استعمال دخانيات در پزشكان به گونه اي نبوده كه پس از فارغ التحصيل شدن در رشته پزشكي و آگاهي نسبت به مضرات و خطرات ناشي از سيگار به استعمال آن روي آورند.

براساس جديدترين تحقيقات پزشكي استعمال سيگار علاوه بر ايجاد سرطان دستگاه تنفس ، گوارش و پانكراس ، باعث عقيمي زنان و مردان مي شود. اما عواقب چنين هشدارهايي زماني بيش از پيش ملموس و عيني مي شود كه درك صحيحي از وجود مضرات و خطرات سيگار در بين افراد جامعه وجود داشته باشد. در حالي كه جامعه پزشكي خود از عواقب چنين خطراتي آگاه است، اما همچنان شاهد افزايش تعداد پزشكان سيگاري هستيم. لذا در حالي كه خود پزشكان با سيگار رابطه مستقيم دارند، ديگر نمي توانند مردم را به ترك سيگار عادت دهند!!



