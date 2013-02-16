خلاصه وضعیت اجرای قانون بودجه در شش ماه اول سال 91

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دیوان محاسبات کشور گزارشی از وضعیت اجرای بودجه استان ها در 6 ماهه اول سال 1391 به تفکیک استان تهیه و برای اطلاع نمایندگان مردم به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که در این گزارش سعی شده است تا به طور مختصر به نکات مهمی از وضعیت تحقیق منابع و مصارف بودجه استانی و اجرای بندهای ماده واحده بودجه 91 اشاره شود.

وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه استانی:

وضعیت تحقق دریافت ها:

در قانون بودجه سال 1391 مبلغ 298.278 میلیارد ریال درآمد استانی پیش بینی شده که شامل مبلغ 294.137 میلیارد ریال درآمد عمومی و مبلغ 4.141 میلیارد ریال درآمد اختصاصی است. در شش ماهه اول سال جاری مبلغ 125.041 میلیارد ریال معادل 42 درصد مبلغ پیش بینی مجموعه درآمدهای عمومی و اختصاصی استانی وصول شده است؛ وصولی درآمدهای عمومی استانی برابر مبلغ 123.657 میلیارد ریال معادل 42 درصد درآمدهای عمومی پیش بینی شده و وصولی درآمدهای اختصاصی استانی برابر با مبلغ 1.384 میلیارد ریال، معادل 33 در صد پیش بینی سالیانه بوده است.

- درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استانی که توسط ادارات کل دیوان محاسبات استان ها حسابرسی می شوند طبق پیش بینی قانون بودجه سال 1391 معادل 485.479 میلیارد ریال بوده که در شش ماهه اول مبلغ 221.075 میلیارد ریال معادل 44 درصد پیش بینی سالیانه محقق شده است.

وضعیت پرداخت ها:

- در شش ماهه اول سال1391 از سر جمع مبلغ 119.554 میلیارد ریال اعتبارات مصوب استانی مندرج در جدول شماره 10 قانون بودجه سال 1391 شامل (75.593 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای، مبلغ 39.820 میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و مبلغ 4.141 میلیارد ریال اعتبار اختصاصی استانی) مبلغ 33.489 میلیارد ریال معادل 28 درصد تخصیص یافته و مبلغ 19.022 میلیارد ریال معادل 16 درصد جذب شده است.

- همچنین از مجموع مبلغ 924.024 میلیارد ریال اعتبارات مصوب ملی برای دستگاه های اجرایی مستقر در استان ها(دانشگاه ها و شرکت های دولتی و سایر موسسات ملی مستقر در استان ها) شامل مبلغ 29.779 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای، مبلغ 414.229 میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و مبلغ 480.034 میلیارد ریال اعتبار اختصاصی، مبلغ 387.211 میلیارد ریال معادل 42 درصد تخصیص یافته (تخصیص اعتبارات هزینه ای ملی، سرمایه ای ملی و اختصاصی ملی به ترتیب مبالغ 167.769 میلیارد ریال (41 درصد اعتبار سالیانه)، 3.937 میلیارد ریال (12 درصد اعتبار سالیانه) و 215.505 میلیارد ریال (45درصد اعتبار سالیانه) و مجموعاً مبلغ 373.139 میلیارد ریال معادل 40 درصد جذب شده است (جذب اعتبارات هزینه ای ملی، سرمایه ای ملی و اختصاصی ملی به ترتیب مبالغ 162.305 میلیارد ریال (39 درصد اعتبار سالیانه)، 1.086 میلیارد ریال (14 درصد اعتبار سالیانه).) و 209.748 میلیارد یال (44 درصد اعتبار سالیانه) بوده است.

- در شش ماهه اول مجموعاً 122.938 میلیارد ریال اعتبار شامل مبلغ 12.170 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای، مبلغ 106.358 میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و مبلغ 4.410 میلیارد ریال اعتبار اختصاصی از سوی دستگاه های اجرایی ملی به دستگاه های اجرایی مستقر در استان ها ابلاغ شده و مبلغ 101.350 میلیارد ریال معادل 82 درصد از این اعتبارات جذب گردیده است.

- در شش ماهه اول سال جاری میانگین تخصیص اعتبارات هزینه ای استانی 38 درصد، تملک دارایی های سرمایه ای استانی 23 درصد، اختصاصی استانی 25 درصد، هزینه ای ملی 41 درصد، تملک دارایی های سرمایه ای ملی 13 درصد و اختصاصی ملی 45 درصد بوده است.

- درصدهای فوق نشان می دهد در شش ماهه اول، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به سایر اعتبارات از تخصیص کمتری برخوردار بوده است. با توجه به اینکه شش ماهه اول سال به لحاظ شرایط جوی و طولانی بودن روز فرصت مناسبی برای اجرا و تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای می بادش تخصیص ناچیز اعتبار این طرح ها می تواند افزایش هزینه اجرای طرح ها، تطویل دوره اجرا و کاهش اشتغال را به دنبال داشته باشد.

- علت کاهش تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در شش ماهه اول را می توان در عدم تحقق منابع عمومی بودجه به دلیل شرایط ناشی از تحریم اقتصادی و همچنین تمدید زمان مصرف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال گذشته تا پایان شهریور ماه سال جاری جستجو کرد به عبارت دیگر تمدید زمان مجاز برای مصرف اعتبارات سال گذشته می تواند باعث تاخیر در اجرای بودجه سال جاری شود.

- نکته دیگری که از وضعیت پرداخت های بودجه مربوط به دستگاه های اجرایی مستقر در استان ها می توان دریافت، سهم قابل توجه اعتبارات ابلاغی در پرداخت های محقق شده در شش ماه اول سال جاری است به طوری که در شش ماهه اول سال از مجموعه 493.513 میلیارد ریال اعتبار جذب شده، مبلغ 101.350 میلیارد ریال آن معادل 21 درصد مربوط به اعتبارات ابلاغی است. با توجه به این که موافقتنامه این گونه اعتبارات توسط دستگاه های مرکزی مبادله می شود و میزان، زمان و کیفیت ابلاغ این اعتبارات بسته به نحوه مدیریت دستگاه های ملی است لذا مدیران استانی نقش چندانی در مدیریت اینگونه اعتبارات ندارند. بنابراین بهتر است تا حد امکان این گونه اعتبارات در جداول قانون بوجه از اعتبار دستگاه های ملی کسر و به سرجمع اعتبارات استانی اضافه گردند تا ضمن حرکت در جهت تمرکززدایی، اختیارات مدیران استانی در مدیریت منابع اعتباری افزایش یابد.

- از دیگر نکات قابل توجه در گزارش وضعیت اجرای بودجه استان ها سهم قابل توجه درآمدها و اعتبارات اختصاصی ملی (دانشگاه ها) در دریافت و پرداخت های صورت گرفته در شش ماهه اول می باشد. این مساله نشان می دهد دانشگاه ها از مهمترین دستگاه های درآمدزا و در عین حال هزینه بر در سطح استان ها است لذا مهندسی مجدد فعالیت های مالی این قبیل موسسات می تواند ضمن اطمینان بخشی از وصول صحیح درآمدها، دولت را در متعادل نمودن منابع و مصارف دستگاه های اجرایی محلی یاری نماید. بدیهی است کاهش عناوین درآمدهای اختصاصی و حتی حذف کلی آن و قلمداد شدن این گونه درآمدها به عنوان درآمد عمومی می تواند یکی از اصلاحات قابل اعمال در خصوص درآمدهای اختصاصی باشد.

نگاهی به وضعیت اجرای بندهای ماده واحده قانون بودجه سال 1391 در استان ها در شش ماهه اول

از مجموع 109 بند، جزء و تبصره از احکام ماده واحده قانون بودجه سال 1391 که بر اساس چارچوب ارسالی به استان ها ارایه عملکرد آنها در شش ماهه اول سال 1391 الزامی بوده است؛ 13 جزء و تبصره در عمده استان ها فاقد موضوعیت بوده، 58 بند نیز فاقد عملکرد بوده است. یک بند نیز در عموم استان ها دارای عملکرد بوده (بند 11-3) تعداد 10 بند که ناظر به رعایت یک حکم قانونی است طبق اعلام دستگاه های ذیربط مورد عمل قرار گرفته است. بخش هایی از 20 بند در برخی استان ها دارای عملکرد بوده و مفاد هفت بند از قانون بودجه سال 1391 نیز در برخی استان ها رعایت نشده است.

جدول زیر اجرای بندهای قانون بودجه در شش ماهه اول سال 1390 در سطح استان را نشان می دهد:

تعداد کل (بند، جزء، تبصره) مورد بررسی بندهای عملکردی بندهای حکمی فاقد موضوعیت در استانها فاقد عملکرد در استانها دارای عملکرد دربرخی استانها دارای عملکرد در عموم استانها جمع فاقد موضوعیت عدم رعایت در چند استان رعایت شده جمع 109 10 58 20 1 89 3 7 10 20

به طور کلی می توان گفت، آن بخش از احکام قانون بودجه که مربوط به وصول درآمدهای معمول همچون درآمد حاصل از خدمات انتظامی، جرائم رانندگی و ... بوده است، به اضافه آن بخش از احکام و تکالیف مقرر در بندها که در سنوات قبل نیز مورد عمل بوده و منابع لازم برای اجرای آن از محل منابع داخلی دستگاه های اجرایی یا ردیف های بودجه ای سالیانه پیش بینی شده در شش ماهه اول به اجرا درآمده یا رعایت شده است (مانند تحصیل رایگان ایثارگران، تسهیلات استخدامی واداری برای آنان، انشعاب رایگان آب، برق و گاز برای ایثارگران و افراد تحت پوشش کمیته امداد، بیمه حوادث مشترکین گاز، خرید تضمینی گندم). لیکن تمام احکام و مجوزهایی که ناظر به توزیع اعتبارات خاص هر بند بوده در هیچ یک از استان ها به دلیل عدم ابلاغ اعتبار عملکردی نداشته است.

برخی دیگر از احکام مندرج در بندهای ماده واحده همچون قبول املاک عادی و منازل مسکونی روستایی به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی از سوی بانک ها به دلیل برخی موانع همچون عدم قابلیت ترهین اسناد عادی این املاک در دفاتر اسناد رسمی با چالش مواجه شده است. همچنین تقسیط مجدد تسهیلات معوق و سررسید گذشته به دلیل افزایش نرخ سود بانکی در سال جاری مورد استقبال قرار نگرفته و عملکرد مناسبی نداشته است. برخی احکام مندرج در بندهای قانون بودجه نیز به دلیل عدم ابلاغ آیین نامه یا بخشنامه مربوطه از سوی مراجع ذیربط اجرایی نشده است (مانند بند 74 در خصوص اجرای بند (ز) ماده 112 قانون برنامه پنجم) به طور خلاصه می توان گفت تاخیر در تصویب و ابلاغ قانون بودجه و به تبع آن تاخیر در ابلاغ و توزیع اعتبارات و نیز عدم ابلاغ آیین نامه های اجرایی و بخشنامه های ذیربط به دستگاه های استانی، عمده ترین دلیل عدم اجرای بخش مهمی از بندهای قانون بودجه در شش ماهه اول سال 1391 بوده است.