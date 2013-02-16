نحوه بکارگیری استادان ايراني خارج در دانشگاهها/ بازنشستگي سالانه 350 استاد

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه بکارگیری استادان مدعو و بازنشسته در دانشگاهها، آخرین وضعیت رتبه بندی دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی و جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی مواردی را مطرح کرد.

نحوه حضور استادان مدعو خارج از کشور در دانشگاهها

سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم با اشاره به ابلاغ آیین نامه استادان مدعو به دانشگاهها، اظهار داشت: با ابلاغ این آیین نامه در هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نحوه همکاری با یک استاد مدعو به صورت پاره وقت و تمام وقت میان دانشگاههای داخل همچنین دعوت از دانشگاههای خارج، مشخص شده است.

وی درباره نحوه همکاری با استادانی که از خارج کشور به داخل می آیند، گفت: دانشگاهها لازم است پس از هماهنگی با بخش روابط بین الملل وزارت علوم نسبت به دعوت از این استادان برای دوره های محدود اقدام کنند، اگر قرار باشد استادی در داخل کشور به صورت تمام وقت همکاری کند باید عضو هیئت علمی تمام وقت یکی از دانشگاههای داخل شود.

آخرین وضعیت رتبه بندی دانشگاههای غیردولتی

این مقام مسئول وزارت علوم در ادامه در خصوص آخرین وضعیت رتبه بندی دانشگاههای غیردولتی، با اشاره به اینکه این موسسات در رتبه بندی وزارت علوم در 5 رده عالی، بسیار خوب، خوب، متوسط و قابل قبول قرار گرفته اند، برخی موسسات هم که تا زمان اعلام شده در این رتبه بندی شرکت نکردند در رده های پایین تر قرار گرفتند.

عامری درباره این ابهام که با رتبه بندی موسسات غیردولتی، برخی از این موسسات حذف یا تجمیع می شوند، اظهار داشت: قرار نبوده با انجام رتبه بندی دانشگاههای غیردولتی، موسسات کم کیفیت تجمیع یا حذف شوند. در بازدیدهایی که از این موسسات صورت می گیرد در برخی حداقل ها از جمله داشتن فضای کالبدی، امکانات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و غیره ممکن است کمبود داشته باشند که اگر در بازه زمانی اعلام شده به آنان، حداقلها را جبران نکنند قطعاً منحل خواهند شد.

به گفته سرپرست مرکز نظات و ارزیابی وزارت علوم، در این میان بین 4 تا 5 موسسه که حداقلها را رعایت نکردند منحل شدند که عمدتاً در شهرستانها قرار داشتند و از جمله موسسات قدیمی به شمار می آمدند.

نحوه به کارگیری استادان بازنشسته

عامری در ادامه گفتگوی خود با مهر، درباره نحوه بکارگیری استادان بازنشسته در دانشگاهها، اظهار داشت: این استادان می توانند در امور مربوط به پایان نامه و هدایت رساله دانشجویان همکاری داشته باشند.

وی درباره میزان استادان بازنشسته در دانشگاههای کشور، گفت: سالانه 350 استاد در دانشگاههای کشور بازنشسته می شوند.

جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد

سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم درباره این انتقاد از دانشگاه آزاد که هم اکنون 75 درصد بدنه هیئت علمی این دانشگاه را مربیان تشکیل می دهند، گفت: دانشگاه آزاد هم به این نتیجه رسیده که باید در وضعیت هیئت علمی خود تجدیدنظر کند و به این منظور، در دومین فراخوان جذبی که اعلام کرد بنا شد 1700 هیئت علمی را جذب کند.

عامری در پاسخ به این پرسش که قرار نیست جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد هدفمند شده و زیر نظر وزارت علوم متمرکز شود، تاکید کرد: به جز هیئت علمیهای گروه پزشکی، جذب تمام هیئت علمیهای دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می گیرد.