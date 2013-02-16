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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۱۸

طباطبایی در گفتگو با مهر:

طرح تربيت معلم قرآن در دامغان اجرا می شود

طرح تربيت معلم قرآن در دامغان اجرا می شود

دامغان-خبرگزاری مهر: مدير مسئول موسسه فرهنگي و قرآني مشکات دامغان از اجراي طرح تربيت معلم ترجمه، مفاهيم و حفظ قرآن کريم در اين شهرستان خبر داد.

سیده زهرا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری طرح تربیت معلم قرآن در دامغان افزود: اين طرح با هدف توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني پس از دهه مبارک فجر اجرا مي شود.

وی اضافه کرد: براي اجراي طرح تربیت معلم ترجمه، مفاهیم و حفظ قرآن کریم در دامغان از سه مربي قرآن بهره خواهیم گرفت.

طباطبایی با بيان اينکه اين طرح از سوي مرکز هماهنگي، توسعه و ترويج مفاهيم قرآني کشور ابلاغ شده است، تصريح کرد: در اين طرح يک دوره آموزش تربيت معلم قرآن رشته هاي ترجمه، مفاهيم و حفظ قرآن برگزار مي شود.

مدیر مسئول موسسه فرهنگی و قرآنی مشکات دامغان اظهار داشت: از ثبت نام کنندگان در اين طرح قرآني آزمون ورودي برگزار و بعد از آن کلاس هاي تربيت معلم قرآن تشکيل مي شود.

وی در پايان با بيان اينکه اين دوره آموزشي اواخر بهمن ماه و پس از دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد، يادآور شد: آزمون پاياني اين دوره از سوي مرکز هماهنگي، توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني کشور برگزار مي شود و به افرادي که در اين آزمون نمره قبولي را کسب کنند گواهينامه اعطا خواهد شد.

کد مطلب 1815874

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