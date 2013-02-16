به گزارش خبرنگار مهر، دومین جایزه گفتمان انقلاب اسلامی که شامگاه 27 بهمن‌ماه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد از ابراهیم حاتمی‌کیا و فرج‌الله سلحشور به عنوان دو هنرمند و کارگردان تأثیرگذار در عرصه سینما و تلویزیون در ارائه مفاهیم دینی و انقلاب اسلامی تجلیل کرد. ابراهیم حاتمی‌کیا به دلیل حضور در روند تولید فیلم سینمایی "چ" در این مراسم حضور نداشت. اما سلحشور که در این مراسم حضور داشت جایزه خود را از دست نادر طالب‌زاده دریافت کرد.



طالب‌زاده پس از اهدای هدایا به سلحشور گفت: آقای سلحشور بدون آموزش خاصی وارد سینما و تلویزیون شد و آثار بسیار تأثیرگذاری را با موضوع انبیا تولید کرد. مجموعه "یوسف پیامبر" تحسین داخلی و خارجی را به همراه داشت. آقای سلحشور مخلصانه کار می‌کند و جای خوشحالی است که هنرمندی با این اخلاص و کلامی بلیغ فعالیت می‌کند.





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سپس فرج‌الله سلحشور با اشاره به اینکه وقتی انسان به وظیفه خود عمل می‌کند نباید از او تقدیر کرد، یادآور شد: باید از کسانی که به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند گله کرد.



وی جایزه گفتمان انقلاب اسلامی را گامی بزرگ دانست ولی خطاب به برگزارکنندگان این جایزه تصریح کرد: این نکته را فراموش نکنید که سینمایی که منبعث و زاییده تفکر صهیونیسم است درست بشو نخواهد شد. مبانی موجود در سینمای ایران و جهان را صهیونیسم‌ها طرح ریزی کردند و تا وقتی که با این مبانی در سینما کار شود ما و همه دنیا در زمین صهیونیست‌ها بازی می‌کنیم. به جز برخی آثار استثنایی در سینما باقی آثار تولید شده به نفع صهیونیست‌ها است.



این کارگردان سینما با اشاره به نیاز برای تغییر مبانی سینما تأکید کرد: یک انسان ناپاک زمانی پاک می‌شود که شهادتین بگوید. سینمای ایران نیز برای پاک شدن باید شهادتین بگوید. اگر اصول و مبانی سینمای ایران اسلامی شد هر کس در آن کار کند اسلامی خواهد بود. اما اگر مبانی اسلامی در سینمای ایران تعریف نشود هر چه ساخته شود در مسیر طرح صهیونیست‌ها خواهد بود.

