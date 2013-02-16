دفترچه خاطرات یک بچه لاغر با ترجمه گزارشگر تلویزیون به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که چاپ اولش 6 ماه قبل توسط انتشارات شهر قصه منتشر شد، به تازگی به چاپ دوم رسیده است. این اثر توسط جف کینی نویسنده و طراح اینترنتی نوشته شده و میترا لبافی آن را به فارسی بازگردانی کرده است.

«دفترچه خاطرات یک بچه لاغر» که به خاطرات مدرسه می‌پردازد، برای مخاطبان دو گروه کودک و بزرگسال نوشته شده و با تصویرگری ساده که نویسنده خود برای کارهایش نقاشی کرده است، در ایران هم مانند برخی دیگر کشورها که در آن‌ها عرضه شده است، توجه مخاطبان را به خود جلب کند و ظرف این مدت به چاپ دوم برسد.

در این کتاب، شیوه‌های آموزشی در مدارس نقد شده و در عین حال با زبانی طنز، حال و هوای مدرسه که هر کسی یک روز آن را تجربه کرده بازگو می‌شود . به گفته مترجم کتاب، نکته قابل تامل این کتاب، نکته‌هایی است که درباره برخی واحدهای درسی در جهان وجود دارد که اگر کارشناسان امور تربیتی از زاویه‌ای دیگر به آن نگاه کنند شاید برای الگو گرفتن و بهره گیری در نظام آموزشی کشور ما هم مفید باشد. از آن جمله درسی به نام درس «استقلال» یا «این‌که چگونه ربات بسازیم» است که به نظر می‌رسد از جمله درس‌های عملی است که دانش‌آموزان با آن مشکل دارند. حتی برخی اوقات دانش آموزان مجبورند در مدرسه نجاری یاد بگیرند و درس‌هایی را بیاموزند که برای زندگی آینده آن‌ها مفید باشد.

«کتاب دفترچه خاطرات یک بچه لاغر»، پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز بوده است. نویسنده این کتاب، هرسال یک اثر به این مجموعه اضافه می‌کند. با اقتباس از این کتاب فیلمی هم ساخته شده است و چاپ نسخه‌های افزوده شدن آن هر ساله ادامه دارد.

میترا لبافی مترجم این کتاب تا به حال 11 عنوان ترجمه و یک اثر تالیفی در حوزه نشر دارد و از سال 1372 نیز فعالیت‌های رسانه‌ای خود را در حوزه کتاب شروع کرده است.